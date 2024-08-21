Харрис официально приняла номинацию в президенты США от Демократической партии
Киев • УНН
Вице-президент США Камала Харрис официально приняла выдвижение Демократической партии в президенты в 2024 году. Она выступила перед делегатами Национального съезда партии в Чикаго, поблагодарив за поддержку ее кампании.
Вице-президент США Камала Харрис приняла номинацию от Демократической партии на пост президента США, пишет УНН со ссылкой на BBC и Axios.
Детали
Камала Харрис выступала перед толпой в Милуоки в то время, когда делегаты Национального съезда Демократической партии в Чикаго выразили свою поддержку ее президентской кампании.
Камала Харрис, как сообщается, официально приняла выдвижение Демократической партии в президенты в 2024 году после поименного голосования во вторник.
Она говорила по прямой связи после торжественного голосования, на котором делегаты от каждого штата, а также территорий США символически отдали за нее свои голоса.
"Для нас большая честь быть вашими кандидатами", - сказала Харрис.
"Я благодарю всех, кто там и здесь, за веру в то, что мы можем сделать вместе", - отметила она.
"Вместе мы наметим новый путь вперед", - подчеркнула Харрис.
Дополнение
Камала Харрис уже обеспечила себе выдвижение от своей партии, получив большинство голосов делегатов во время виртуального голосования Национального комитета Демократической партии в прошлом месяце.