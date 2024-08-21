Камала Харрис собрала $500 млн после выхода из президентской гонки Байдена - СМИ

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала около 500 миллионов долларов с тех пор, как она стала кандидатом в президенты от Демократической партии.

Передает УНН с ссылкой на Reuters и NBC.

Детали

Почти полмиллиарда долларов собрала кампания Камалы Харрис после того, как в прошлом месяце президент США Джо Байден выбыл из гонки за пост главы Белого дома.

Деньги на предвыборную кампанию имеют решающее значение для рекламы и агитации. Собранные средства помогают привести людей на избирательные участки и убедить избирателей, которые еще не определились, стать на сторону кандидата.

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После решения 81-летнего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки из-за его критики на первых дебатах против Дональда Трампа в конце июня Демократическая партия начала смотреть на кандидатуру Камалы Харрис с оптимизмом.

Нынешние цифры являются поводом для энтузиазма для команды Харрис.

Согласно опросам, опубликованным в воскресенье The New York Times и колледжем Сиены, вице-президент Соединенных Штатов лидирует в опросах в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, трех из шести ключевых штатов для выборов 5 ноября. Впрочем, несмотря на «беспрецедентный энтузиазм», освещенный в демократической кампании, к этому преимуществу относятся с осторожностью.

Справка

Камала Харрис, рожденная 20 октября 1964 года, может стать первой женщиной, которая возглавит Белый дом. Харрис, дочь онколога и профессора экономики ямайского происхождения, родилась в Окленде, Калифорния.

Согласно сообщению ВВС, всего пять лет назад Камала Харрис была сенатором от Калифорнии и баллотировалась от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Она также сделала значительную карьеру в юстиции, работая генеральным прокурором Калифорнии, одной из самых влиятельных юридических должностей в самом густонаселенном штате Соединенных Штатов.

Напомним,

Камала Харрис выступила на съезде Демократической партии США в Чикаго.

В ответ на нападки Трампа вице-президент США Камала Харрис ответила тем же: в своей речи перед работниками избирательной кампании в Рочестере Харрис отметила, что тот, кто унижает других людей, является трусом.