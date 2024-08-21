Байден в марте утвердил секретную ядерную стратегию США, ориентированную на сдерживание Китая - NYT

Президент США Джо Байден в марте 2024 года утвердил новую секретную ядерную стратегию, которая впервые акцентирует внимание на стремительном расширении ядерного арсенала Китая. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

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Издание отмечает, что такие изменения вызваны мнением Пентагона, что в течение следующего десятилетия китайские резервы будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами.

Белый дом не сообщал, что Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Управление по использованию ядерного оружия", которая также имеет целью подготовить Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, россии и Северной Кореи. Документ, который обновляется примерно каждые четыре года, настолько засекречен, что не имеет электронных копий, только небольшое количество печатных экземпляров, распространенных среди нескольких чиновников по национальной безопасности и командования Пентагона.

Но в крайних выступлениях двум высокопоставленным чиновникам администрации США позволили намекнуть на это изменение - очень ограниченными, отдельными предложениями - в преддверии более детального, несекретного сообщения Конгрессу, которое ожидается до того, как Байден покинет пост.

Президент недавно издал обновленное руководство по применению ядерного оружия, которое учитывает наличие нескольких ядерных противников, - отметил ядерный стратег из Массачусетского технологического института, который работал в Пентагоне.

Он добавил, что руководство по оружию объясняет "значительное увеличение размера и разнообразия" ядерного арсенала Китая.

В июне старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди также ссылался на этот документ, в котором впервые подробно проанализировано, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы, вспыхивающие одновременно или последовательно, с применением комбинации ядерного и неядерного оружия.

Новая стратегия, по словам господина Вадди, подчеркивает "необходимость сдерживания россии, КНР и Северной Кореи одновременно".

Издание подчеркивает, что в прошлом вероятность того, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы, чтобы превзойти американский ядерный арсенал, казалась маловероятной. Но развивающееся партнерство между россией и Китаем и обычные вооружения, которые Северная Корея и Иран предоставляют россии для войны в Украине, в корне изменили мышление Вашингтона.

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