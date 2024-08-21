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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден в марте утвердил секретную ядерную стратегию США, ориентированную на сдерживание Китая - NYT

Байден в марте утвердил секретную ядерную стратегию США, ориентированную на сдерживание Китая - NYT

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 23:58  •  1486 просмотра

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Президент США одобрил секретную ядерную стратегию, направленную на сдерживание Китая. Документ учитывает рост китайского ядерного арсенала и возможность скоординированных угроз от Китая, россии и Северной Кореи.

Президент США Джо Байден в марте 2024 года утвердил новую секретную ядерную стратегию, которая впервые акцентирует внимание на стремительном расширении ядерного арсенала Китая. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что такие изменения вызваны мнением Пентагона, что в течение следующего десятилетия китайские резервы будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами.

Белый дом не сообщал, что Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Управление по использованию ядерного оружия", которая также имеет целью подготовить Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, россии и Северной Кореи. Документ, который обновляется примерно каждые четыре года, настолько засекречен, что не имеет электронных копий, только небольшое количество печатных экземпляров, распространенных среди нескольких чиновников по национальной безопасности и командования Пентагона.

Но в крайних выступлениях двум высокопоставленным чиновникам администрации США позволили намекнуть на это изменение - очень ограниченными, отдельными предложениями - в преддверии более детального, несекретного сообщения Конгрессу, которое ожидается до того, как Байден покинет пост.

Президент недавно издал обновленное руководство по применению ядерного оружия, которое учитывает наличие нескольких ядерных противников,

- отметил ядерный стратег из Массачусетского технологического института, который работал в Пентагоне.

Он добавил, что руководство по оружию объясняет "значительное увеличение размера и разнообразия" ядерного арсенала Китая.

В июне старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди также ссылался на этот документ, в котором впервые подробно проанализировано, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на ядерные кризисы, вспыхивающие одновременно или последовательно, с применением комбинации ядерного и неядерного оружия.

Новая стратегия, по словам господина Вадди, подчеркивает "необходимость сдерживания россии, КНР и Северной Кореи одновременно".

Издание подчеркивает, что в прошлом вероятность того, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы, чтобы превзойти американский ядерный арсенал, казалась маловероятной. Но развивающееся партнерство между россией и Китаем и обычные вооружения, которые Северная Корея и Иран предоставляют россии для войны в Украине, в корне изменили мышление Вашингтона.

Китай и США договорились о контактах для урегулирования "финансовых стрессов"19 августа 2024, 12:37 • 9700 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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