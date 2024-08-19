Китай и США договорились о контактах для урегулирования "финансовых стрессов"

Центральный банк Китая (НБК) заявил, что на встрече в Шанхае было достигнуто соглашение с Министерством финансов США о назначении контактных лиц для решения любых будущих "событий финансового стресса", редкий пример того, как две крупнейшие экономики мира ищут общий язык, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Стороны также "обменялись списками контактов по финансовой стабильности" во время пятого заседания так называемой финансовой рабочей группы, которая была создана после визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай в прошлом году.

"Народный банк Китая и Министерство финансов США подписали обмен нотами об укреплении сотрудничества Китая и США в сфере финансовой стабильности", согласно отчету НБК о встречах 15-16 августа. В нем также говорится, что страны "обменивались списками контактов по финансовой стабильности".

Переговоры стали первой встречей между высокопоставленными экономическими чиновниками США и Китая с тех пор, как руководство Пекина изложило свои долгосрочные приоритеты в прошлом месяце на конклаве, который проводится дважды в десятилетие.

Встречи в Шанхае планировалось сосредоточить на таких темах, как макроэкономическая и финансовая стабильность, управление МВФ и вопросы рынков капитала, согласно заявлению представителя Минфина США, прокомментировавшего встречу перед встречей.

Соглашения "позволят департаментам финансового управления обеих сторон поддерживать своевременные и бесперебойные каналы связи и снижать неопределенность в случае возникновения событий финансового стресса и операционных рисков финансовых учреждений".

Впервые финансовые учреждения приняли участие во встречах, согласно отчету, в котором не было названо компании. Обсуждения охватывали устойчивое финансирование и сферы возможного сотрудничества, говорится в отчете.

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