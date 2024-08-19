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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай и США договорились о контактах для урегулирования "финансовых стрессов"

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:37  •  472 просмотра

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Центробанк Китая и Минфин США согласовали назначение контактных лиц для решения будущих "событий финансового стресса". Стороны обменялись списками контактов по финансовой стабильности на встрече в Шанхае.

Центральный банк Китая (НБК) заявил, что на встрече в Шанхае было достигнуто соглашение с Министерством финансов США о назначении контактных лиц для решения любых будущих "событий финансового стресса", редкий пример того, как две крупнейшие экономики мира ищут общий язык, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

детали

Стороны также "обменялись списками контактов по финансовой стабильности" во время пятого заседания так называемой финансовой рабочей группы, которая была создана после визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай в прошлом году.

"Народный банк Китая и Министерство финансов США подписали обмен нотами об укреплении сотрудничества Китая и США в сфере финансовой стабильности", согласно отчету НБК о встречах 15-16 августа. В нем также говорится, что страны "обменивались списками контактов по финансовой стабильности".

Переговоры стали первой встречей между высокопоставленными экономическими чиновниками США и Китая с тех пор, как руководство Пекина изложило свои долгосрочные приоритеты в прошлом месяце на конклаве, который проводится дважды в десятилетие.

Встречи в Шанхае планировалось сосредоточить на таких темах, как макроэкономическая и финансовая стабильность, управление МВФ и вопросы рынков капитала, согласно заявлению представителя Минфина США, прокомментировавшего встречу перед встречей.

Соглашения "позволят департаментам финансового управления обеих сторон поддерживать своевременные и бесперебойные каналы связи и снижать неопределенность в случае возникновения событий финансового стресса и операционных рисков финансовых учреждений".

Впервые финансовые учреждения приняли участие во встречах, согласно отчету, в котором не было названо компании. Обсуждения охватывали устойчивое финансирование и сферы возможного сотрудничества, говорится в отчете.

Китайські компанії почали відмовлятися від прямих поставок до росії - ЗМІ19 августа 2024, 08:55 • 19241 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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