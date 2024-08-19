Китайские компании начали отказываться от прямых поставок в россию - СМИ

Торговля между россией и Китаем продолжает осложняться из-за санкций, китайские компании начали отказываться напрямую поставлять товары в рссию, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Китайские поставщики в середине июля начали требовать вывозить товар в рф через третьи страны, рассказал гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин.

Прежде всего это касается товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, например электроники, подтвердила представитель "Опоры россии" в Китае Илона Горшенева-Долунц. Однако, по ее словам, есть и случаи с товарами, которые не находятся в этом списке.

Сначала поставщики шли на какие-то уступки, но сейчас ситуация становится сложнее - некоторых покупателей ставят перед фактом, отметил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.

Отгрузить товар через третьи страны просят те поставщики, которые не имеют возможности принять платежи от российских компаний через китайские банки, говорит гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич. Для таких поставщиков единственный вариант получить деньги - через другие государства, следовательно, должны быть и документы, что товар отправился туда, пояснила эксперт.

По ее словам, китайские компании начинают опасаться "российского следа", но есть и те, кто хочет работать с российским бизнесом и продолжает отгружать товар по-прежнему. Маршруты доставки товаров через третьи страны пока не "обкатаны" и требуется время на их формирование, чтобы не возникало трудностей с транспортировкой, добавила Кизевич.

Бизнес ищет альтернативные пути, но это приводит к дополнительным расходам - фактически добавляется комиссия агентов, говорит Розумовский. По его словам, это приведет к росту конечной стоимости товара и, как следствие, к сокращению объема ввозимой продукции.

В целом основные схемы доставки товаров через третьи страны были разработаны еще в 2022 году, отметил заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. Он обратил внимание на трехкратный рост импорта из Кыргызстана, а также повышение в 1,5 раза поставок из Казахстана. Также сообщается, что в этом процессе участвуют страны Юго-Восточной Азии, Турция и государства Персидского залива. Кроме того, по словам Кузнецова, нередко используются псевдотранзитные поставки, когда груз реально не попадает в третье государство.

Дополнение

Ранее торговля россии с Китаем осложнилась из-за отказа китайских банков принимать платежи от российских компаний. Это произошло после введения 12-го пакета санкций ЕС против россии и указа президента США Джо Байдена, который позволил американскому Минфину вводить ограничения против банков третьих стран за сотрудничество и помощь российскому военно-промышленному комплексу, а также подсанкционным компаниям.

В то же время, как указано, по данным главного таможенного управления КНР, за январь-июнь этого года товарооборот между Китаем и россией вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $136,67 млрд.