Кеннеди-младший рассматривает возможность объединиться с Трампом

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший рассматривает возможность завершить свою кампанию, чтобы объединить усилия с конкурентом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом заявила потенциальный кандидат в вице-президенты в случае победы Кеннеди Николь Шанахан, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Шанахан отметила, что они с Кеннеди могут заручиться поддержкой потенциальных избирателей Трампа и расчистить путь демократам Камале Харрис и Тиму Уолзу к победе на выборах в ноябре.

Или мы пойдем прямо сейчас и объединим усилия с Дональдом Трампом, сказала Шанахан.

На вопрос, когда они примут решение, она не ответила.

Отметим, что во вторник Трамп заявил CNN, что "безусловно, будет открытым" для того, чтобы Кеннеди играл роль в его администрации, если независимый кандидат выйдет из гонки и поддержит его.

"Он мне нравится и я его уважаю", - сказал Трамп в интервью после остановки кампании в Мичигане.

"Он гениальный парень. Он очень умный парень. Я знаю его очень давно. Я не знал, что он думает о том, чтобы уйти, но если он думает о том, чтобы уйти, я, конечно, готов к этому", - цитирует Трампа CNN.

В заявлении в соцсети X во вторник Кеннеди написал: "Как всегда, я готов говорить с лидерами любой политической партии для достижения целей, которым я служил в течение 40 лет в своей карьере и в этой кампании".

Справочно

Кеннеди, сын покойного политика-демократа Роберта Кеннеди, является защитником окружающей среды, который распространял дезинформацию о вакцинах, и чья семья осудила его кампанию.

Напомним

Роберт Кеннеди-младший пытался договориться с Камалой Харрис о должности в ее администрации в обмен на поддержку ее кампании. Это произошло после подобной встречи Кеннеди с Дональдом Трампом.