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Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів

Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів

Київ • УНН

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Штаби Трампа і Гарріс не можуть дійти згоди щодо відключення мікрофонів під час дебатів. Трамп наполягає на попередніх правилах, а команда Гарріс вимагає постійно ввімкнених мікрофонів.

Співробітники штабів основних кандидатів на пост президента США, Дональда Трампа і Камали Гарріс, ведуть суперечки про те, чи слід підд час передвиборчих дебатів у вересні відключати мікрофон одного з опонентів, коли час його виступу закінчується і настає черга говорити іншому. Про це пише BBC, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, передвиборчий штаб Гарріс наполягає, щоб мікрофони обох кандидатів працювали безперервно, протягом усієї трансляції дебатів, які заплановані на 10 вересня. 

У штабі Трампа наполягають, щоб дебати відбувалися за тими самими правилами, які були узгоджені на момент, коли кандидатом від демократів був Джо Байден. Тоді йшлось про почергове вимкнення мікрофонів.

Як зазначає BBC, цю суперечку затіяв Трамп. Колишній президент, як пише агенство, засумнівався в неупередженості телеканала, який буде вести трансляцію і навіть натякнув, що якщо його умови не буде дотримано, то він, можливо, не прийде на дебати.

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До того як Байден поступився посадою кандидата від Демократичної партії своєму заступнику, його штаб погодився зі штабом Трампа, що кандидати візьмуть участь у двох раундах дебатів: один із них уже відбувся в червні на CNN (і призвів зрештою до заміни Байдена на Гарріс), а інший відбудеться наступного місяця, у прямому ефірі телеканала ABC News.

Команда Байдена погодила правила дебатів і погодилася, що на той час, коли той чи інший кандидат не виступає, його мікрофон буде відключатися.

Передвиборчий штаб Трампа також погодився з цим правилом, відповідно до якого відбулися червневі дебати на CNN.

Але тепер, за 15 днів до трансляції дебатів ABC News, які відбудуться у Філадельфії, штаб Гарріс зажадав, щоб мікрофони працювали безперервно протягом усіх дебатів.

Це давало б обом кандидатам можливість перебивати один одного і говорити одночасно, перекриваючи голос опонента.

У  понеділок Трамп заявив журналістам, що вважав за краще б, щоб мікрофони під час дебатів було ввімкнено. 

"Ми погодилися на загальні правила і загальні деталі, і я думаю, що так і має бути, але (демократи -ред.) намагаються змінити умови", - сказав він.

"Насправді вона просто намагається ухилитися, тому що не хоче дебатувати. Дебати вона вести не вміє", - заявив експрезидент.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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