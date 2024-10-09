Американська розвідка: росія прагне перемоги Трампа на виборах у США, Іран - Гарріс

На американських виборців, імовірно, буде спрямований потік дезінформації та кампаній впливу, спланованих противниками США з метою спотворити результати майбутніх президентських виборів і поставити під сумнів сам процес. росія продовжує проводити кампанії впливу для підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа. Зусилля ж Ірану спрямовані на те, щоб допомогти кандидатці від демократів Камалі Гарріс, вважають високопоставлені представники американської розвідки, пише "Голос Америки", передає УНН.

Деталі

"Ми продовжуємо спостерігати, як у міру наближення до дня виборів дійові особи активізують свою діяльність", - сказав високопоставлений співробітник американської розвідки, виступаючи перед журналістами на умовах анонімності.

"Вони розуміють, що люди вже голосують, і операції можуть мати більший вплив у міру наближення до дня виборів", - сказав чиновник, зазначивши, що самі вибори можуть бути лише відправною точкою.

За його словами, розвідка США очікує, що" іноземні суб'єкти впливу продовжать свої кампанії, ставлячи під сумнів достовірність результатів виборів після закриття виборчих дільниць".

Другий співробітник американської розвідки попередив, що темпи таких спроб впливу, особливо спрямованих на конкретні перегони або політичні кампанії, також зросли. "Ми спостерігаємо більш ніж триразове збільшення", - сказав чиновник, пояснивши, що кількість приватних брифінгів для кандидатів і кампаній також зросла.

І Байден, і Трамп дозволять Україні бити вглиб рф - Волкер

Розвідувальні служби також попередили, що противники США, ймовірно, скористаються збитком, нанесеним ураганом "Елен", і потенційним збитком від урагану "Мілтон", який посилюється біля берегів США, для подальшого посилення та створення наративів, покликаних підірвати довіру до результатів виборів.

Американські чиновники заявили в понеділок, що росія, Іран і Китай, як і раніше, несуть відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців. Противники США нарощують зусилля щодо впливу на результати наступних виборів і, за їхніми словами, немає жодних ознак того, що будь-які з цих країн змінили свої цілі.

росія, за їхніми словами, продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США і кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, водночас прагнучи зашкодити кампанії віцепрезидента Камали Гарріс, кандидата від Демократичної партії.

США заарештували громадянина Афганістану за планування атаки в день виборів

Зусилля Ірану, як і раніше, спрямовані на те, щоб допомогти Гарріс і нашкодити Трампу, кажуть вони, вказуючи на тривалу операцію зі зламу та витоку інформації з кампанії Трампа, яку відстежили троє оперативників, що працюють на Корпус вартових ісламської революції Ірану.

За оцінками американських спецслужб, Китай поки що не втручається в президентську кампанію в США, зосередившись на тому, щоб переконати американських виборців відкинути кандидатів від штатів і місцевих органів влади, які, на їхню думку, ущемляють інтереси Пекіна, особливо тих, хто виступає на підтримку Тайваню.

Втім у понеділок представники американської розвідки попередили, що Росія і Куба долучилися до Китаю, націлюючись на вибори до конгресу, штатів і місцевих органів влади.

"москва задіює широке коло суб'єктів впливу, намагаючись вплинути на вибори до Конгресу, зокрема, щоб спонукати американську громадськість виступити проти проукраїнської політики і політиків", - заявив представник розвідки.

Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів у США