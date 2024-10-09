Американська розвідка: росія прагне перемоги Трампа на виборах у США, Іран - Гарріс

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54423 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101699 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139768 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116072 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108397 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113413 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138473 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75103 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83580 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176697 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 23102 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28349 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27085 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 18668 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32473 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139768 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138473 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176697 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515530 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5585 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 27085 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28349 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34830 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58937 перегляди
Актуальне
Американська розвідка: росія прагне перемоги Трампа на виборах у США, Іран - Гарріс

Американська розвідка: росія прагне перемоги Трампа на виборах у США, Іран - Гарріс

Київ • УНН

 • 12601 перегляди

Американська розвідка попереджає про посилення іноземного впливу на вибори в США. росія прагне перемоги Трампа, Іран підтримує Гарріс, а Китай зосереджений на місцевих виборах.

На американських виборців, імовірно, буде спрямований потік дезінформації та кампаній впливу, спланованих противниками США з метою спотворити результати майбутніх президентських виборів і поставити під сумнів сам процес.  росія продовжує проводити кампанії впливу для підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа. Зусилля ж Ірану спрямовані на те, щоб допомогти кандидатці від демократів Камалі Гарріс, вважають високопоставлені представники американської розвідки, пише "Голос Америки", передає УНН.

Деталі

"Ми продовжуємо спостерігати, як у міру наближення до дня виборів дійові особи активізують свою діяльність", - сказав високопоставлений співробітник американської розвідки, виступаючи перед журналістами на умовах анонімності.

"Вони розуміють, що люди вже голосують, і операції можуть мати більший вплив у міру наближення до дня виборів", - сказав чиновник, зазначивши, що самі вибори можуть бути лише відправною точкою.

За його словами, розвідка США очікує, що" іноземні суб'єкти впливу продовжать свої кампанії, ставлячи під сумнів достовірність результатів виборів після закриття виборчих дільниць".

Другий співробітник американської розвідки попередив, що темпи таких спроб впливу, особливо спрямованих на конкретні перегони або політичні кампанії, також зросли. "Ми спостерігаємо більш ніж триразове збільшення", - сказав чиновник, пояснивши, що кількість приватних брифінгів для кандидатів і кампаній також зросла.

І Байден, і Трамп дозволять Україні бити вглиб рф - Волкер01.10.24, 15:42 • 13684 перегляди

Розвідувальні служби також попередили, що противники США, ймовірно, скористаються збитком, нанесеним ураганом "Елен", і потенційним збитком від урагану "Мілтон", який посилюється біля берегів США, для подальшого посилення та створення наративів, покликаних підірвати довіру до результатів виборів.

Американські чиновники заявили в понеділок, що росія, Іран і Китай, як і раніше, несуть відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців. Противники США нарощують зусилля щодо впливу на результати наступних виборів і,  за їхніми словами, немає жодних ознак того, що будь-які з цих країн змінили свої цілі.

росія, за їхніми словами, продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США і кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, водночас прагнучи зашкодити кампанії віцепрезидента Камали Гарріс, кандидата від Демократичної партії.

США заарештували громадянина Афганістану за планування атаки в день виборів09.10.24, 09:39 • 12099 переглядiв

Зусилля Ірану, як і раніше, спрямовані на те, щоб допомогти Гарріс і нашкодити Трампу, кажуть вони, вказуючи на тривалу операцію зі зламу та витоку інформації з кампанії Трампа, яку відстежили троє оперативників, що працюють на Корпус вартових ісламської революції Ірану.

За оцінками американських спецслужб, Китай поки що не втручається в президентську кампанію в США, зосередившись на тому, щоб переконати американських виборців відкинути кандидатів від штатів і місцевих органів влади, які, на їхню думку, ущемляють інтереси Пекіна, особливо тих, хто виступає на підтримку Тайваню.

Втім у понеділок представники американської розвідки попередили, що Росія і Куба долучилися до Китаю, націлюючись на вибори до конгресу, штатів і місцевих органів влади.

"москва задіює широке коло суб'єктів впливу, намагаючись вплинути на вибори до Конгресу, зокрема, щоб спонукати американську громадськість виступити проти проукраїнської політики і політиків", - заявив представник розвідки.

Байден стверджує, що не впевнений у мирному результаті виборів у США05.10.24, 11:01 • 18989 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
kamala-harrisКамала Гарріс
kubaКуба
demokratychna-partiia-sshaДемократична партія (США)
respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
holos-amerykyГолос Америки
donald-trampДональд Трамп
taivanТайвань
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
iranІран

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24