І Байден, і Трамп дозволять Україні бити вглиб рф - Волкер

Ще до президентських виборів у США чи невдовзі після них адміністрація Джо Байдена почне знімати обмеження для використання американської зброї для завдання Україною ударів по об'єктах у глибині росії. Таку думку в інтерв'ю DW висловив колишній спецпредставник України Курт Волкер, передає УНН.

Також він припустив, що у разі перемоги на виборах Дональда Трампа він може піти "ще далі": "Він скаже українцям: "Ось вам нова угода щодо ленд-лізу. Ви можете позичати стільки, скільки вам потрібно, якщо ви на них купуєте американську зброю. Воюйте! За однієї умови - коли путін буде готовий закінчити війну, ви теж її завершите". Водночас він тиснутиме на путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!"

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Волкер також погодився з думкою, що як тільки американці дозволятимуть українцям стріляти за цілями в глибині росії, те саме зроблять і решта союзників по НАТО. "Америка всіх стримує. Німеччина ховається за спиною США", – вважає він.

Крім того, на його думку, застосувати ядерну зброю у війні проти України володимира путіна стримують лише "потенційні наслідки" цього застосування, які "дуже сильно вдарять по росії".

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