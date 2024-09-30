Глава МЗС Німеччини підтримала удари ЗСУ далекобійною зброєю по території рф

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Київ • УНН

 • 77420 перегляди

Анналена Бербок вважає, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для самооборони. Міністерка зазначила, що це важливо для подолання мінного поясу на сході України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Я завжди говорила, що воно відіграє важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України,

- заявила Бербок.

На питання про те, чи постачатиме Німеччина в майбутньому ще якісь види озброєнь, Бербок відповіла, що висловила свою думку з цього приводу, але канцлер Олаф Шольц вважає інакше. За її словами, коаліція не може домовитися щодо цього питання.

Байден: США вже зараз працюють над зняттям обмежень щодо далекобійної зброї для України11.09.24, 00:46 • 20391 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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