Глава МИД Германии поддержала удары ВСУ дальнобойным оружием по территории рф

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Я всегда говорила, что оно играет важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины, - заявила Бербок.

На вопрос о том, будет ли поставлять Германия в будущем еще какие-то виды вооружений, Бербок ответила, что высказала свое мнение по этому поводу, но канцлер Олаф Шольц считает иначе. По ее словам, коалиция не может договориться по этому вопросу.

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