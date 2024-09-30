Глава МИД Германии поддержала удары ВСУ дальнобойным оружием по территории рф
Киев • УНН
Анналена Бербок считает, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны. Министр отметила, что это важно для преодоления минного пояса на востоке Украины.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Я всегда говорила, что оно играет важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины,
На вопрос о том, будет ли поставлять Германия в будущем еще какие-то виды вооружений, Бербок ответила, что высказала свое мнение по этому поводу, но канцлер Олаф Шольц считает иначе. По ее словам, коалиция не может договориться по этому вопросу.
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