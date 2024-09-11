Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

  •  38560 просмотра
В Сумах слышали два взрыва - СМИ

В Сумах слышали два взрыва - СМИ

  •  29938 просмотра
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

  •  43433 просмотра
В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

  •  36083 просмотра
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  88338 просмотра
публикации
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  108596 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  110466 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  112442 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  115068 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  112142 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  48184 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  93425 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  131867 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  117842 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  123722 просмотра
Актуальное
Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 21:46  •  3095 просмотра

Read in English

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над возможным снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия. Это может значительно изменить ход войны, позволив Украине наносить удары по целям в тылу противника.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над вопросом возможного снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия. Об этом сообщил корреспондент в Вашингтоне Алекс Рауфоглу на платформе Х, передает УНН.

Детали

На вопрос журналиста о том, будут ли сняты эти ограничения, Байден коротко ответил: "Мы работаем над этим прямо сейчас".

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений в США о предоставлении Украине более мощных средств для защиты от российской агрессии. Дальнобойное оружие является критически важным для Украины, поскольку позволяет наносить удары по целям в тылу противника, что может значительно изменить ход войны.

Ранее США высказывали опасения относительно использования дальнобойного оружия Украиной для ударов по территории России, что могло бы привести к эскалации конфликта. Однако в связи с продолжающимися боевыми действиями и потребностями украинской армии, вопрос пересмотра этих ограничений снова оказался на повестке дня.

Детали того, как именно будут сняты ограничения, и какие виды дальнобойного оружия могут быть предоставлены Украине, пока остаются неизвестными. Впрочем, слова Байдена свидетельствуют о том, что процесс уже начат, и соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський2 сентября 2024, 16:02 • 16745 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  44296 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  51213 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  68115 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  74111 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
  •  69718 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
  •  68044 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
  •  112142 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Эксклюзив
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
  •  51992 просмотра

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется
  •  33374 просмотра

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
  •  110412 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Популярные

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  88338 просмотра
В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября

  •  36083 просмотра
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии

  •  43433 просмотра
В Сумах слышали два взрыва - СМИ

В Сумах слышали два взрыва - СМИ

  •  29938 просмотра
Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции

  •  38560 просмотра

Публикации

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  108596 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  110466 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  112442 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  115068 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  112142 просмотра

Война

Омбудсмен Украины эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины

Омбудсмен Украины эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины

  •  690 просмотра
Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

  •  3095 просмотра
Генштаб: за сутки произошло 112 боевых столкновений, самые горячие бои на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: за сутки произошло 112 боевых столкновений, самые горячие бои на Покровском и Кураховском направлениях

  •  11565 просмотра
Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

  •  15559 просмотра
Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

  •  17928 просмотра

политика

НАБУ передало в суд дело о взятке экс-депутата Киевсовета

НАБУ передало в суд дело о взятке экс-депутата Киевсовета

  •  61 просмотра
Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

  •  3095 просмотра
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

  •  12570 просмотра
Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  24811 просмотра
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  24217 просмотра

Война

Омбудсмен Украины эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины

Омбудсмен Украины эвакуировал пожилую женщину из оккупированной Херсонщины

  •  690 просмотра
Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

  •  3095 просмотра
Генштаб: за сутки произошло 112 боевых столкновений, самые горячие бои на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: за сутки произошло 112 боевых столкновений, самые горячие бои на Покровском и Кураховском направлениях

  •  11565 просмотра
Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

  •  15559 просмотра
Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

  •  17928 просмотра

политика

НАБУ передало в суд дело о взятке экс-депутата Киевсовета

НАБУ передало в суд дело о взятке экс-депутата Киевсовета

  •  61 просмотра
Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины

  •  3095 просмотра
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

  •  12570 просмотра
Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  24811 просмотра
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  24217 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

  •  29782 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  51797 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  49621 просмотра

Экономика

На Львовщине разоблачили незаконное перемещение товаров на 66 млн грн

На Львовщине разоблачили незаконное перемещение товаров на 66 млн грн

  •  3823 просмотра
Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

Bloomberg: доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля

  •  12570 просмотра
В Украине не планируют отключений света 11 сентября

В Украине не планируют отключений света 11 сентября

  •  19287 просмотра
В правительстве рассчитывают до зимы получить разрешение импортировать из Европы до 2,2 ГВт

В правительстве рассчитывают до зимы получить разрешение импортировать из Европы до 2,2 ГВт

  •  18163 просмотра
Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

  •  19490 просмотра

Киев

Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

  •  4257 просмотра
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
Эксклюзив

  •  44296 просмотра
В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

  •  17210 просмотра
В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

  •  19233 просмотра
Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

  •  19632 просмотра