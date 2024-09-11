Байден: США уже сейчас работают над снятием ограничений по дальнобойному оружию для Украины
Киев • УНН
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над возможным снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия. Это может значительно изменить ход войны, позволив Украине наносить удары по целям в тылу противника.
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над вопросом возможного снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия. Об этом сообщил корреспондент в Вашингтоне Алекс Рауфоглу на платформе Х, передает УНН.
Детали
На вопрос журналиста о том, будут ли сняты эти ограничения, Байден коротко ответил: "Мы работаем над этим прямо сейчас".
Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений в США о предоставлении Украине более мощных средств для защиты от российской агрессии. Дальнобойное оружие является критически важным для Украины, поскольку позволяет наносить удары по целям в тылу противника, что может значительно изменить ход войны.
Ранее США высказывали опасения относительно использования дальнобойного оружия Украиной для ударов по территории России, что могло бы привести к эскалации конфликта. Однако в связи с продолжающимися боевыми действиями и потребностями украинской армии, вопрос пересмотра этих ограничений снова оказался на повестке дня.
Детали того, как именно будут сняты ограничения, и какие виды дальнобойного оружия могут быть предоставлены Украине, пока остаются неизвестными. Впрочем, слова Байдена свидетельствуют о том, что процесс уже начат, и соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.
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