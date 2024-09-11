Байден: США вже зараз працюють над зняттям обмежень щодо далекобійної зброї для України
Київ • УНН
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над можливим зняттям обмежень на використання Україною далекобійної зброї. Це може значно змінити хід війни, дозволивши Україні завдавати ударів по цілях у тилу противника.
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над питанням можливого зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї. Про це повідомив кореспондент у Вашингтоні Алекс Рауфоглу на платформі Х, передає УНН.
Деталі
На запитання журналіста про те, чи буде знято ці обмеження, Байден коротко відповів: "Ми працюємо над цим просто зараз".
Ця заява прозвучала на тлі триваючих обговорень у США щодо надання Україні більш потужних засобів для захисту від російської агресії. Далекобійна зброя є критично важливою для України, оскільки дозволяє завдавати ударів по цілях у тилу противника, що може значно змінити хід війни.
Раніше США висловлювали побоювання щодо використання далекобійної зброї Україною для ударів по території Росії, що могло б призвести до ескалації конфлікту. Однак у зв'язку з триваючими бойовими діями та потребами української армії, питання перегляду цих обмежень знову опинилося на порядку денному.
Деталі того, як саме будуть зняті обмеження, та які види далекобійної зброї можуть бути надані Україні, наразі залишаються невідомими. Втім, слова Байдена свідчать про те, що процес вже розпочато, і відповідне рішення може бути ухвалене найближчим часом.
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