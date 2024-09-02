Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україні бракує коштів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів. Він закликав партнерів інвестувати у виробництво, щоб випереджати Росію.
Україні не вистачає коштів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів, тому Київ потребує інвестицій від партнерів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Ми почали виробляти далекобійні наші дрони, а також почали працювати над ракетною програмою і також результативно. На сьогодні нам потрібні гроші, вкладати гроші в наше виробництво. Я ділився з прем’єром Нідерландів та з іншими партнерами, ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати відповідні гроші. У нас в державі на сьогодні цих грошей не вистачає для масового виробництва
За його словами, Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, а для того, щоб випереджати росію треба більше та швидше.
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Зеленський повідомляв, що Україні вийти на виробництво 1,5-2 млн дронів – цілком реально, але дуже мало грошей.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність.