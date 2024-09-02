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The Washington Post

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський

Київ • УНН

 • 17220 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україні бракує коштів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів. Він закликав партнерів інвестувати у виробництво, щоб випереджати Росію.

Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський

Україні не вистачає коштів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів, тому Київ потребує інвестицій від партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Ми почали виробляти далекобійні наші дрони, а також почали працювати над ракетною програмою і також результативно. На сьогодні нам потрібні гроші, вкладати гроші в наше виробництво. Я ділився з прем’єром Нідерландів та з іншими партнерами, ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати відповідні гроші. У нас в державі на сьогодні цих грошей не вистачає для масового виробництва

- розповів Зеленський.

За його словами, Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, а для того, щоб випереджати росію треба більше та швидше.

Подоляк: перша балістична ракета України - це 600-700 км радіуса дії29.08.24, 12:01 • 25171 перегляд

Доповнення

Зеленський повідомляв, що Україні вийти на виробництво 1,5-2 млн дронів – цілком реально, але дуже мало грошей.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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