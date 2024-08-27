Зробити 1,5-2 млн дронів для ЗСУ цілком реально, але дуже мало грошей – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна спроможна виробляти 1,5-2 млн дронів, але не вистачає фінансування. Україна вже законтрактувала мільйон безпілотників та наздогнала РФ у виробництві дронів-камікадзе.
Україні вийти на виробництво 1,5-2 млн дронів – цілком реально, але дуже мало грошей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Спроможні, під силу нам зробити 1,5 -2 млн (дронів – ред.). Спроможні наші виробництва це зробити, державні й приватні. Спроможні, але грошей мало дуже
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Як повідомив раніше Зеленський – Україна вже законтрактувала мільйон безпілотників.
Шмигаль зазначав, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність.
Також прем’єр-міністр Шмигаль повідомляв, що в багатьох вітчизняних виробників дронів українська локалізація сягає 98%.
У 2024 році Україна наздогнала росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників.