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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сделать 1,5-2 млн дронов для ВСУ вполне реально, но очень мало денег - Зеленский

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 13:27  •  13463 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина способна производить 1,5-2 млн дронов, но не хватает финансирования. Украина уже законтрактовала миллион беспилотников и догнала РФ в производстве дронов-камикадзе.

Украине выйти на производство 1,5-2 млн дронов - вполне реально, но очень мало денег. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Способны, под силу нам сделать 1,5 -2 млн (дронов - ред.). Способны наши производства это сделать, государственные и частные. Способны, но денег мало очень

- сказал Зеленский.

Дополнение

Как сообщил ранее Зеленский - Украина уже законтрактовала миллион беспилотников.

Шмыгаль отмечал, что сейчас у Украины есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.

Также премьер-министр Шмыгаль сообщал, что у многих отечественных производителей дронов украинская локализация достигает 98%.

В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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