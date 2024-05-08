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У цьому році Україна наздогнала рф щодо кількості виробництва дронів-камікадзе

У цьому році Україна наздогнала рф щодо кількості виробництва дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 15432 перегляди

У 2024 році Україна наздогнала росію за обсягами виробництва дронів-камікадзе, подібних до Shahed-131 та Shahed-136, а також інших ударних безпілотників.

У 2024 році Україна наздогнала росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Про це повідомив генеральний директор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform, передає УНН.

У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів — приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства

- сказав Сметанін.

Він зазначив, що це вже дало свої результати.

"У 2024 році Україна наздогнала росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. "Те, що на росії вибухає, — то все наше", — саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт. Робота щодо кооперації з приватними компаніями триває", - розповів Сметанін.

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За його словами, також для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців.

"Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", - сказав Сметанін.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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