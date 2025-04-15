Олександр Камишін

У 2024 році Україна наздогнала росію за обсягами виробництва дронів-камікадзе, подібних до Shahed-131 та Shahed-136, а також інших ударних безпілотників.
Укрпошта презентувала новий блок з 6 поштових марок із зображенням озброєння українського виробництва - безпілотників, артилерійських систем та бронетехніки, створений за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
У День працівника оборонно-промислового комплексу Президент Зеленський оглянув новітню військову техніку та озброєння, заслухав доповідь про обсяги їх виробництва та використання на фронті.
Велика Британія та BAE Systems підписали угоди про те, що компанія ремонтуватиме та обслуговуватиме гармати L119 в Україні за британські кошти, зменшуючи логістику для українських військових та залучаючи партнерські кошти в країну.
Україна та Велика Британія підписали рамкову угоду про посилення оборонного співробітництва, що є ще одним кроком до виробництва озброєнь в Україні для британських виробників.
Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаний як лікарні, де можуть надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу.
Президент Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, на якій обговорив ситуацію на фронті, забезпечення фронту, виробництво зброї та будівництво фортифікаційних споруд.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин та Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили співпрацю щодо оборонних проектів, включаючи потенційне виробництво 105-мм гаубиць L119 компанією BAE Systems в Україні та співпрацю з британськими оборонними аналітичними центрами.
Україна може бути попереду в розробці БПЛА, оскільки прототипи активно випробовуються на полі бою, отримуючи цінні дані, якими можна поділитися з партнерами.
Професійно-технічні училища у 7 областях України запровадять нову навчальну програму "Оператор цивільних дронів", щоб навчити учнів керувати дронами, які все частіше використовуються у сільському господарстві, рятувальних операціях та для документування війни.
Укрзалізниця повідомила, що в лютому 2024 року перевезла рекордні 14,5 млн тонн вантажів, що на 30% більше, ніж у лютому 2023 року, завдяки злагодженій роботі та стабільному зростанню вантажопотоку.
Цього року Україна може збирати БМП, БТР та легкі гармати разом з німецькими та британськими компаніями, але фінансування закупівлі цього озброєння залишається відкритим питанням, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина.
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше продукції, ніж у 2022 році, і має потенціал на 2024 рік, який у 6 разів перевищує минулорічний показник.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України заявив, що Україна почне активно використовувати наземні безпілотники на полі бою у 2024 році.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та CEO німецької компанії Helsing GmbH уклали Меморандум щодо штучного інтелекту в українських безпілотниках.
В Україні розпочала свою діяльність міжвідомча група Ukraine Deal Team, що вже активно веде три великих проекти спільно з американськими оборонними компаніями.
Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва боєприпасів в Україні для виробництва 155-мм артилерійських снарядів та металевих снарядів у рамках спільного підприємства з українським партнером.
За останні півроку Україна збільшила виробництво безпілотників удесятеро.
Україна збільшує виробництво безпілотників і боєприпасів, а також розробляє нові зразки озброєнь, щоб зміцнити свою оборону від повномасштабного вторгнення Росії.
За минулий тиждень українські безпілотники знищили 26 російських танків, 54 бронемашини, 85 вантажівок і 87 російських військовослужбовців.