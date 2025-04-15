Олександр Камишін

За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше продукції, ніж у 2022 році, і має потенціал на 2024 рік, який у 6 разів перевищує минулорічний показник.