Олександр Камишін

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22952 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146190 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 131075 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133212 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130287 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131386 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194606 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77175 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164343 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116174 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У цьому році Україна наздогнала рф щодо кількості виробництва дронів-камікадзе

У 2024 році Україна наздогнала росію за обсягами виробництва дронів-камікадзе, подібних до Shahed-131 та Shahed-136, а також інших ударних безпілотників.

Війна • 8 травня, 14:16 • 15436 перегляди

Укрпошта представила нові марки “Зброя перемоги”

Укрпошта презентувала новий блок з 6 поштових марок із зображенням озброєння українського виробництва - безпілотників, артилерійських систем та бронетехніки, створений за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Суспільство • 14 квітня, 06:07 • 27102 перегляди

Зеленський оглянув новітні зразки зброї та заслухав доповідь щодо їх застосування на фронті

У День працівника оборонно-промислового комплексу Президент Зеленський оглянув новітню військову техніку та озброєння, заслухав доповідь про обсяги їх виробництва та використання на фронті.

Війна • 13 квітня, 13:10 • 107213 перегляди

Британська компанія ремонтуватиме гармати L119 в Україні - Камишін

Велика Британія та BAE Systems підписали угоди про те, що компанія ремонтуватиме та обслуговуватиме гармати L119 в Україні за британські кошти, зменшуючи логістику для українських військових та залучаючи партнерські кошти в країну.

Війна • 10 квітня, 13:15 • 27494 перегляди

Україна та Британія підписали нові оборонні домовленості: в уряді очікують, це сприятиме виробництву озброєнь британських компаній в країні

Україна та Велика Британія підписали рамкову угоду про посилення оборонного співробітництва, що є ще одним кроком до виробництва озброєнь в Україні для британських виробників.

Війна • 10 квітня, 12:53 • 20528 перегляди

Обладнання, як в госпіталях: Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд

Укрзалізниця вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаний як лікарні, де можуть надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу.

Війна • 14 березня, 14:18 • 26508 перегляди

Ситуація на полі бою, виробництво зброї та фортифікації: Зеленський провів Ставку і заслухав Сирського, Умєрова та Шмигаля

Президент Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, на якій обговорив ситуацію на фронті, забезпечення фронту, виробництво зброї та будівництво фортифікаційних споруд.

Війна • 11 березня, 13:39 • 22358 перегляди

Камишін обговорив можливість виробництва в Україні гаубиць L119 з міністром оборони Британії

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин та Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс обговорили співпрацю щодо оборонних проектів, включаючи потенційне виробництво 105-мм гаубиць L119 компанією BAE Systems в Україні та співпрацю з британськими оборонними аналітичними центрами.

Війна • 8 березня, 12:48 • 21369 перегляди

Україна може бути попереду в розробці БпЛА, оскільки прототипи активно випробовуються на полі бою – Камишин

Україна може бути попереду в розробці БПЛА, оскільки прототипи активно випробовуються на полі бою, отримуючи цінні дані, якими можна поділитися з партнерами.

Війна • 1 березня, 14:28 • 26289 перегляди

Дрони використовують всюди, українцям надважливо ними вміти користуватися – Федоров

Професійно-технічні училища у 7 областях України запровадять нову навчальну програму "Оператор цивільних дронів", щоб навчити учнів керувати дронами, які все частіше використовуються у сільському господарстві, рятувальних операціях та для документування війни.

Суспільство • 1 березня, 13:32 • 29161 перегляди

Рекорд від початку повномасштабного вторгнення: у лютому Укрзалізниця перевезла 14,5 мільйонів тонн вантажів

Укрзалізниця повідомила, що в лютому 2024 року перевезла рекордні 14,5 млн тонн вантажів, що на 30% більше, ніж у лютому 2023 року, завдяки злагодженій роботі та стабільному зростанню вантажопотоку.

Війна • 1 березня, 13:21 • 27056 перегляди

Цього року Україна може зібрати БМП, БТР та легкі гармати – Камишін

Цього року Україна може збирати БМП, БТР та легкі гармати разом з німецькими та британськими компаніями, але фінансування закупівлі цього озброєння залишається відкритим питанням, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина.

Війна • 26 лютого, 03:30 • 37433 перегляди

За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, українська оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше продукції, ніж у 2022 році, і має потенціал на 2024 рік, який у 6 разів перевищує минулорічний показник.

Війна • 25 лютого, 10:39 • 24946 перегляди

Удари по стратегічних об’єктах в глибині росії робилися дронами українського виробництва - Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України заявив, що Україна почне активно використовувати наземні безпілотники на полі бою у 2024 році.

Війна • 25 лютого, 10:23 • 22924 перегляди

У дронах українського виробництва буде ШІ – Єрмак

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та CEO німецької компанії Helsing GmbH уклали Меморандум щодо штучного інтелекту в українських безпілотниках.

Війна • 25 лютого, 04:35 • 109550 перегляди

В Україні запрацювала міжвідомча команда Ukraine Deal Team - Камишін

В Україні розпочала свою діяльність міжвідомча група Ukraine Deal Team, що вже активно веде три великих проекти спільно з американськими оборонними компаніями.

Війна • 18 лютого, 02:46 • 107908 перегляди

Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва 155-мм снарядів в Україні: що відомо

Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва боєприпасів в Україні для виробництва 155-мм артилерійських снарядів та металевих снарядів у рамках спільного підприємства з українським партнером.

Війна • 17 лютого, 18:12 • 100483 перегляди

Україна за пів року збільшила виробництво дронів у 10 разів - ЗМІ

За останні півроку Україна збільшила виробництво безпілотників удесятеро.

Війна • 8 лютого, 09:09 • 26076 перегляди

Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів, одночасно розробляючи нову зброю

Україна збільшує виробництво безпілотників і боєприпасів, а також розробляє нові зразки озброєнь, щоб зміцнити свою оборону від повномасштабного вторгнення Росії.

Війна • 30 січня, 18:01 • 39665 перегляди

"Армія дронів" за тиждень уразила 26 російських танків та 54 броньованих машини

За минулий тиждень українські безпілотники знищили 26 російських танків, 54 бронемашини, 85 вантажівок і 87 російських військовослужбовців.

Війна • 30 січня, 14:48 • 29025 перегляди