Цього року Україна може зібрати БМП, БТР та легкі гармати – Камишін
Київ • УНН
Цього року Україна може збирати БМП, БТР та легкі гармати разом з німецькими та британськими компаніями, але фінансування закупівлі цього озброєння залишається відкритим питанням, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина.
Уже цьогоріч в Україні разом з німецькою та британською компаніями можуть зібрати БМП, БТР, легкі гармати 105 калібру. Питання в тому, як профінансувати закупівлю цього озброєння. Про це під час телемарафону заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає УНН.
Деталі
З усіма країнами, з якими президент підписав "безпекові угоди", є блок про спільне виробництво озброєння, військової техніки. Ми маємо з цими країнами переговори на рівні урядів про окремі угоди на рівні індустрії. У нас є десятки угод різних рівнів, підписані компаніями українськими та з інших країн, які працюють над тим, щоб організувати спільне обслуговування. ремонт і виробництва військової техніки
За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін25.02.24, 12:39 • 24946 переглядiв