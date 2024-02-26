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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Цього року Україна може зібрати БМП, БТР та легкі гармати – Камишін

Київ • УНН

 • 37433 перегляди

Цього року Україна може збирати БМП, БТР та легкі гармати разом з німецькими та британськими компаніями, але фінансування закупівлі цього озброєння залишається відкритим питанням, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина.

Цього року Україна може зібрати БМП, БТР та легкі гармати – Камишін

Уже цьогоріч в Україні разом з німецькою та британською компаніями можуть зібрати БМП, БТР, легкі гармати 105 калібру. Питання в тому, як профінансувати закупівлю цього озброєння. Про це під час телемарафону заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає УНН.

Деталі

З усіма країнами, з якими президент підписав "безпекові угоди", є блок про спільне виробництво озброєння, військової техніки. Ми маємо з цими країнами переговори на рівні урядів про окремі угоди на рівні індустрії. У нас є десятки угод різних рівнів, підписані компаніями українськими та з інших країн, які працюють над тим, щоб організувати спільне обслуговування. ремонт і виробництва військової техніки

зазначив Камишін.

За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін25.02.24, 12:39 • 24946 переглядiв

Лілія Подоляк

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