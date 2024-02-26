В этом году Украина может собрать БМП, БТР и легкие пушки - Камышин

Уже в этом году в Украине вместе с немецкой и британской компаниями могут собрать БМП, БТР, легкие пушки 105 калибра. Вопрос в том, как профинансировать закупку этого вооружения. Об этом во время телемарафона заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.

Детали

Со всеми странами, с которыми президент подписал "соглашения по безопасности", есть блок о совместном производстве вооружения, военной техники. Мы имеем с этими странами переговоры на уровне правительств об отдельных соглашениях на уровне индустрии. У нас есть десятки соглашений разных уровней, подписанные компаниями украинскими и из других стран, которые работают над тем, чтобы организовать совместное обслуживание. ремонт и производство военной техники отметил Камышин.

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин