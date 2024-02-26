В этом году Украина может собрать БМП, БТР и легкие пушки - Камышин
Киев • УНН
В этом году Украина может собирать БМП, БТР и легкие пушки вместе с немецкими и британскими компаниями, но финансирование закупки этого вооружения остается открытым вопросом, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Уже в этом году в Украине вместе с немецкой и британской компаниями могут собрать БМП, БТР, легкие пушки 105 калибра. Вопрос в том, как профинансировать закупку этого вооружения. Об этом во время телемарафона заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.
Детали
Со всеми странами, с которыми президент подписал "соглашения по безопасности", есть блок о совместном производстве вооружения, военной техники. Мы имеем с этими странами переговоры на уровне правительств об отдельных соглашениях на уровне индустрии. У нас есть десятки соглашений разных уровней, подписанные компаниями украинскими и из других стран, которые работают над тем, чтобы организовать совместное обслуживание. ремонт и производство военной техники
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В этом году Украина может собрать БМП, БТР и легкие пушки - Камышин
В этом году Украина может собирать БМП, БТР и легкие пушки вместе с немецкими и британскими компаниями, но финансирование закупки этого вооружения остается открытым вопросом, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
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