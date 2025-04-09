В 2024 году Украина догнала Россию по объемам производства дронов-камикадзе, подобных Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.
Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В День работника оборонно-промышленного комплекса Президент Зеленский осмотрел новейшую военную технику и вооружение, заслушал доклад об объемах их производства и использования на фронте.
Великобритания и BAE Systems подписали соглашения о том, что компания будет ремонтировать и обслуживать пушки L119 в Украине за британские средства, уменьшая логистику для украинских военных и привлекая партнерские средства в страну.
Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение об усилении оборонного сотрудничества, что является еще одним шагом к производству вооружений в Украине для британских производителей.
Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованных как больницы, способных оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу, для перевозки тяжелораненых украинских солдат.
Президент Зеленский провел совещание с военным руководством, на котором обсудил ситуацию на фронте, обеспечение фронта, производство оружия и строительство фортификационных сооружений.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудили сотрудничество по оборонным проектам, включая потенциальное производство 105-мм гаубиц L119 компанией BAE Systems в Украине и сотрудничество с британскими оборонными аналитическими центрами.
Украина может быть впереди в разработке БПЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя, получая ценные данные, которыми можно поделиться с партнерами.
Профессионально-технические училища в 7 областях Украины введут новую учебную программу "Оператор гражданских дронов", чтобы научить учеников управлять дронами, которые все чаще используются в сельском хозяйстве, спасательных операциях и для документирования войны.
Укрзализныця сообщила, что в феврале 2024 года перевезла рекордные 14,5 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем в феврале 2023 года, благодаря слаженной работе и стабильному росту грузопотока.
В этом году Украина может собирать БМП, БТР и легкие пушки вместе с немецкими и британскими компаниями, но финансирование закупки этого вооружения остается открытым вопросом, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заявил, что Украина начнет активно использовать наземные беспилотники на поле боя в 2024 году.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и CEO немецкой компании Helsing GmbH заключили Меморандум по искусственному интеллекту в украинских беспилотниках.
В Украине начала свою деятельность межведомственная группа Ukraine Deal Team, которая уже активно ведет три крупных проекта совместно с американскими оборонными компаниями.
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине для производства 155-мм артиллерийских снарядов и металлических снарядов в рамках совместного предприятия с украинским партнером.
За последние полгода Украина увеличила производство беспилотников в десять раз.
Украина увеличивает производство беспилотников и боеприпасов, а также разрабатывает новые образцы вооружений, чтобы укрепить свою оборону от полномасштабного вторжения России.
За прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили 26 российских танков, 54 бронемашины, 85 грузовиков и 87 российских военнослужащих.