Александр Камышин

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.