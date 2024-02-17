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Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству 155-мм снарядов в Украине: что известно

Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству 155-мм снарядов в Украине: что известно

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 18:12  •  11893 просмотра

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Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине для производства 155-мм артиллерийских снарядов и металлических снарядов в рамках совместного предприятия с украинским партнером.

Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, планирует открыть новый завод боеприпасов в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение компании в соцсети Х.

Детали

Речь идет о производстве 155-мм боеприпасов в Украине.

Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Ожидается, что завод будет выпускать "шестизначное количество" артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год, а также метательные снаряды.

По данным компании, 51% акций будет принадлежать Rheinmetall, а 49% - украинской компании-партнеру.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
reinmetallРейнметалл
oleksandr-kamyshynАлександр Камышин
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва 155-мм снарядів в Україні: що відомо
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