Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству 155-мм снарядов в Украине: что известно
Киев • УНН
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине для производства 155-мм артиллерийских снарядов и металлических снарядов в рамках совместного предприятия с украинским партнером.
Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, планирует открыть новый завод боеприпасов в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение компании в соцсети Х.
Детали
Речь идет о производстве 155-мм боеприпасов в Украине.
Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Ожидается, что завод будет выпускать "шестизначное количество" артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год, а также метательные снаряды.
По данным компании, 51% акций будет принадлежать Rheinmetall, а 49% - украинской компании-партнеру.
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству 155-мм снарядов в Украине: что известно
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине для производства 155-мм артиллерийских снарядов и металлических снарядов в рамках совместного предприятия с украинским партнером.
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