Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва 155-мм снарядів в Україні: що відомо

Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у соцмережі Х.

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Йдеться про виробництво 155-мм боєприпасів в Україні.

Меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільного підприємства було підписано у присутності міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Очікується, що завод випускатиме "шестизначну кількість" артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік, а також метальні снаряди.

За даними компанії, 51% акцій буде належати Rheinmetall, а 49% - українській компанії-партнеру.