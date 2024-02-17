Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва 155-мм снарядів в Україні: що відомо
Київ • УНН
Rheinmetall планує відкрити новий завод з виробництва боєприпасів в Україні для виробництва 155-мм артилерійських снарядів та металевих снарядів у рамках спільного підприємства з українським партнером.
Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у соцмережі Х.
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Йдеться про виробництво 155-мм боєприпасів в Україні.
Меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільного підприємства було підписано у присутності міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Очікується, що завод випускатиме "шестизначну кількість" артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік, а також метальні снаряди.
За даними компанії, 51% акцій буде належати Rheinmetall, а 49% - українській компанії-партнеру.