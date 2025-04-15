Рейнметалл

Фінляндія посилює безпеку в Балтійському морі через зростання підозрілих інцидентів, пов'язаних з російськими диверсіями. З 2023 року пошкоджено 11 підводних кабелів.
Rheinmetall, KNDS та Thales об'єднаються для розробки нової зброї, включаючи танк MGCS. Проект, наступник Leopard та Leclerc, має бути готовий до 2030-х років.
Європейські країни зіткнулися з нестачею вибухових речовин через збільшення попиту та виснаження запасів. Розширення виробництва ускладнюється залежністю від імпорту сировини та регуляторними бар'єрами.
14 березня безпілотник атакував військовий полігон у муліно, нижегородська область. Там знаходиться 333-й Центр бойової підготовки, збудований за участі німецької Rheinmetall.
Німецький концерн Rheinmetall заявив про готовність надати озброєння для міжнародної миротворчої місії в Україні. Компанія може запропонувати понад 2000 найменувань озброєнь, зокрема танки та бронеавтомобілі.
Volkswagen розглядає можливість виробництва обладнання для німецької армії через нестабільність у відносинах між Європою та США. Компанія готова адаптувати автомобільні заводи для виробництва зброї.
Акції Rheinmetall, Saab і Dassault Aviation зросли на 8. 9-15% після заяв про посилення оборони України.
У військовому інституті в Загорі стався вибух під час тестування гаубиці Zuzana 2, призначеної для України. Двоє техніків отримали поранення та перебувають у стабільному стані в лікарнях.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц веде переговори щодо виділення 200 млрд євро на оборонні потреби. Новий пакет буде вдвічі більшим за попередній та потребує обходу конституційних обмежень.
Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2. 8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.
росія запустила інформкампанію "Україна не хоче миру" під керівництвом Сергія Наришкіна. Мета операції - звинуватити Україну в підготовці терактів в ЄС та зриві мирного процесу.
Президент України назвав потенційних гарантів безпеки для України, серед яких США, ЄС та інші європейські країни. Зеленський також заявив про готовність прийняти гарантії від Туреччини.
Керівник німецького оборонного гіганта Rheinmetall заявив, що Європа втратила вплив через недостатнє фінансування оборони. За його словами, навіть після завершення війни в Україні загроза з боку Росії залишиться.
У Таллінні стався підпал українського ресторану "Слава Україні", про що свідчать камери спостереження. Пожежа виникла вранці 31 січня, поліція розпочала кримінальне провадження.
На заводі Rheinmetall Expal Munitions стався вибух, внаслідок якого постраждало шість осіб. П'ятьох госпіталізували, а на підприємстві виникло дві пожежі, які вже ліквідовано.
Заступник помічника генсека НАТО підтвердив інформацію про російську схему вбивства гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. росія планувала вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.
Наприкінці 2024 року Україна отримала першу бойову машину піхоти KF41 Lynx від Rheinmetall. Машина проходить випробування ЗСУ для подальшого серійного замовлення.
Міноборони України замовило 180 тисяч 35-мм снарядів HEI-T для зенітних танків Gepard. Замовлення профінансує Німеччина, а виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.
Міноборони України підписало контракт з Rheinmetall на постачання модулів заряджання 155-мм артилерійських снарядів. Поставка десятків тисяч зарядів запланована на січень 2025 року.
Rheinmetall отримала замовлення на поставку 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 для України. Поставка запланована на першу половину 2025 року, фінансування здійснює Німеччина.
Аеропорт Стюарт у Нью-Йорку тимчасово призупинив роботу через виявлення дрона поблизу. Губернаторка штату закликає посилити контроль за безпілотниками після серії подібних інцидентів.
Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо невідомих дронів, які літають над територією США.
Над військовою базою "Рамштайн", об'єктами Rheinmetall та BASF зафіксовано польоти невідомих дронів. Німецькі органи безпеки не змогли встановити операторів безпілотників та їхнє походження.
Глава ОП України Андрій Єрмак увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico в категорії "мрійники". путін посів друге місце в категорії "діячі" з підписом "імперіалістичний".
Німецький концерн Rheinmetall запустить виробництво 155-мм артилерійських снарядів у Литві до середини 2026 року. Інвестиції складуть 180 млн євро, буде створено 150 робочих місць.
Європейські країни розглядають варіанти компенсації можливого скорочення американської допомоги Україні. США залишаються найбільшим постачальником зброї, а ЄС потребує $340 млрд щорічно для посилення оборони.
Міноборони України підписало контракт з Rheinmetall та ICEYE щодо використання даних SAR-супутників. Військові отримають доступ до високоточних космічних знімків незалежно від погодних умов та часу доби.
Німецька компанія Rheinmetall завершує будівництво другого заводу в Україні. Перший спільний цех з "Укроборонпромом" вже працює над ремонтом та виробництвом бронетехніки.
Німецький концерн Rheinmetall заявив про надійний захист своїх виробничих потужностей в Україні у відповідь на погрози росії. Компанія планує відкрити чотири військові заводи, включаючи виробництво БМП Lynx та систем ППО.
Гендиректор Rheinmetall анонсував надходження систем Skynex та Skyranger в Україну найближчим часом. Дві системи Skynex вже захищають 16-кілометрову ділянку, а компанія також працює над мобільною системою Skyranger.