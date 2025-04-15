Рейнметалл

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19241 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133487 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126545 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125097 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127764 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192197 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76757 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164009 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Rheinmetall, KNDS и Thales: кілька оборонних компаній ЄС затвердили спільний проект вартістю мільярд доларів

Rheinmetall, KNDS та Thales об'єднаються для розробки нової зброї, включаючи танк MGCS. Проект, наступник Leopard та Leclerc, має бути готовий до 2030-х років.

Війна • 4 квітня, 13:14 • 11777 перегляди

Європа стикається з дефіцитом пороху та вибухівки - Bloomberg

Європейські країни зіткнулися з нестачею вибухових речовин через збільшення попиту та виснаження запасів. Розширення виробництва ускладнюється залежністю від імпорту сировини та регуляторними бар'єрами.

Війна • 21 березня, 15:55 • 23085 перегляди

Безпілотник атакував військовий полігон у росії: відео моменту атаки

14 березня безпілотник атакував військовий полігон у муліно, нижегородська область. Там знаходиться 333-й Центр бойової підготовки, збудований за участі німецької Rheinmetall.

Війна • 14 березня, 15:04 • 48798 перегляди

Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні після війни

Німецький концерн Rheinmetall заявив про готовність надати озброєння для міжнародної миротворчої місії в Україні. Компанія може запропонувати понад 2000 найменувань озброєнь, зокрема танки та бронеавтомобілі.

Політика • 13 березня, 00:52 • 18535 перегляди

Volkswagen готовий виготовляти обладнання для армії Німеччини

Volkswagen розглядає можливість виробництва обладнання для німецької армії через нестабільність у відносинах між Європою та США. Компанія готова адаптувати автомобільні заводи для виробництва зброї.

Економіка • 12 березня, 13:13 • 17489 перегляди

Акції європейських оборонних компаній б'ють рекорди через плани щодо зміцнення оборони України

Акції Rheinmetall, Saab і Dassault Aviation зросли на 8. 9-15% після заяв про посилення оборони України.

Новини Світу • 3 березня, 10:14 • 80692 перегляди

У Словаччині стався вибух гаубиці Zuzana 2, які виробляють для України

У військовому інституті в Загорі стався вибух під час тестування гаубиці Zuzana 2, призначеної для України. Двоє техніків отримали поранення та перебувають у стабільному стані в лікарнях.

Новини Світу • 25 лютого, 14:19 • 27432 перегляди

В Німеччині обговорюють можливість виділення 200 млрд євро на оборону

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц веде переговори щодо виділення 200 млрд євро на оборонні потреби. Новий пакет буде вдвічі більшим за попередній та потребує обходу конституційних обмежень.

Новини Світу • 25 лютого, 13:01 • 22773 перегляди

Німецькі акції та євро зростають після перемоги Мерца на національних виборах у ФРН

Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2. 8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.

Новини Світу • 24 лютого, 10:50 • 21057 перегляди

"Україна не хоче миру": кремль запустив нову інформаційну операцію - ЦПД

росія запустила інформкампанію "Україна не хоче миру" під керівництвом Сергія Наришкіна. Мета операції - звинуватити Україну в підготовці терактів в ЄС та зриві мирного процесу.

Війна • 19 лютого, 13:36 • 26923 перегляди

Україна бачить за столом перемовин країни, які спроможні дати гарантії безпеки - Зеленський

Президент України назвав потенційних гарантів безпеки для України, серед яких США, ЄС та інші європейські країни. Зеленський також заявив про готовність прийняти гарантії від Туреччини.

Війна • 18 лютого, 14:42 • 24048 перегляди

Глава Rheinmetall: Європа опинилася "за дитячим столом" у переговорах про майбутнє України

Керівник німецького оборонного гіганта Rheinmetall заявив, що Європа втратила вплив через недостатнє фінансування оборони. За його словами, навіть після завершення війни в Україні загроза з боку Росії залишиться.

Політика • 18 лютого, 12:44 • 29212 перегляди

В Естонії сталася пожежа в ресторані “Слава Україні”: за попередньою інформацією, це міг бути підпал

У Таллінні стався підпал українського ресторану "Слава Україні", про що свідчать камери спостереження. Пожежа виникла вранці 31 січня, поліція розпочала кримінальне провадження.

Кримінал та НП • 31 січня, 13:12 • 29949 перегляди

В Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall, шестеро людей постраждали

На заводі Rheinmetall Expal Munitions стався вибух, внаслідок якого постраждало шість осіб. П'ятьох госпіталізували, а на підприємстві виникло дві пожежі, які вже ліквідовано.

Кримінал та НП • 30 січня, 21:10 • 48971 перегляди

У НАТО підтвердили, що росія намагалася вбити гендиректора Rheinmetall Паппергера

Заступник помічника генсека НАТО підтвердив інформацію про російську схему вбивства гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. росія планувала вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.

Війна • 28 січня, 15:05 • 30028 перегляди

Україна отримала першу БМП Lynx від Rheinmetall

Наприкінці 2024 року Україна отримала першу бойову машину піхоти KF41 Lynx від Rheinmetall. Машина проходить випробування ЗСУ для подальшого серійного замовлення.

Війна • 7 січня, 18:34 • 30203 перегляди

Україна замовила в Rheinmetall 180 тисяч снарядів для Gepard

Міноборони України замовило 180 тисяч 35-мм снарядів HEI-T для зенітних танків Gepard. Замовлення профінансує Німеччина, а виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.

Війна • 6 січня, 11:05 • 27549 перегляди

Україна замовила у Rheinmetall артилерійські заряди на 9 млн євро

Міноборони України підписало контракт з Rheinmetall на постачання модулів заряджання 155-мм артилерійських снарядів. Поставка десятків тисяч зарядів запланована на січень 2025 року.

Війна • 18 грудня, 09:21 • 19678 перегляди

Rheinmetall отримала замовлення на поставку в Україну ще 20 БМП Marder

Rheinmetall отримала замовлення на поставку 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 для України. Поставка запланована на першу половину 2025 року, фінансування здійснює Німеччина.

Війна • 18 грудня, 08:59 • 19149 перегляди

Аеропорт в Нью-Йорку не працював близько години через безпілотники

Аеропорт Стюарт у Нью-Йорку тимчасово призупинив роботу через виявлення дрона поблизу. Губернаторка штату закликає посилити контроль за безпілотниками після серії подібних інцидентів.

Кримінал та НП • 15 грудня, 02:28 • 20773 перегляди

"Збивайте їх!" - Трамп про загадкові дрони в США

Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо невідомих дронів, які літають над територією США.

Новини Світу • 14 грудня, 11:28 • 18404 перегляди

Ймовірні дрони-шпигуни пролітають над авіабазою "Рамштайн" - Spiegel

Над військовою базою "Рамштайн", об'єктами Rheinmetall та BASF зафіксовано польоти невідомих дронів. Німецькі органи безпеки не змогли встановити операторів безпілотників та їхнє походження.

Війна • 13 грудня, 21:53 • 18785 перегляди

Politico привідкрило рейтинг найвпливовіших людей Європи: Єрмак опинився серед "мрійників", а путін - серед "діячів"

Глава ОП України Андрій Єрмак увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico в категорії "мрійники". путін посів друге місце в категорії "діячі" з підписом "імперіалістичний".

Війна • 10 грудня, 14:48 • 21228 перегляди

Завод боєприпасів Rheinmetall у Литві розпочне роботу до середини 2026 року

Німецький концерн Rheinmetall запустить виробництво 155-мм артилерійських снарядів у Литві до середини 2026 року. Інвестиції складуть 180 млн євро, буде створено 150 робочих місць.

Новини Світу • 29 листопада, 13:32 • 15556 перегляди

Європа шукає шляхи заміни військової допомоги США для України

Європейські країни розглядають варіанти компенсації можливого скорочення американської допомоги Україні. США залишаються найбільшим постачальником зброї, а ЄС потребує $340 млрд щорічно для посилення оборони.

Війна • 28 листопада, 10:59 • 17014 перегляди

Україна отримає більше детальних супутникових знімків поля бою: є контракт з Rheinmetall та ICEYE

Міноборони України підписало контракт з Rheinmetall та ICEYE щодо використання даних SAR-супутників. Військові отримають доступ до високоточних космічних знімків незалежно від погодних умов та часу доби.

Війна • 12 листопада, 12:57 • 18828 перегляди

Rheinmetall завершує будівництво другого заводу в Україні - Рютте

Німецька компанія Rheinmetall завершує будівництво другого заводу в Україні. Перший спільний цех з "Укроборонпромом" вже працює над ремонтом та виробництвом бронетехніки.

Війна • 5 листопада, 01:14 • 114634 перегляди

У відповідь на погрози кремля Rheinmetall заявив, що їхні заводи в Україні добре захищені

Німецький концерн Rheinmetall заявив про надійний захист своїх виробничих потужностей в Україні у відповідь на погрози росії. Компанія планує відкрити чотири військові заводи, включаючи виробництво БМП Lynx та систем ППО.

Війна • 29 жовтня, 20:48 • 51203 перегляди

Гендиректор Rheinmetall розповів, коли системи Skynex та Skyranger будуть в Україні

Гендиректор Rheinmetall анонсував надходження систем Skynex та Skyranger в Україну найближчим часом. Дві системи Skynex вже захищають 16-кілометрову ділянку, а компанія також працює над мобільною системою Skyranger.

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