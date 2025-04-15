Рейнметалл

У відповідь на погрози кремля Rheinmetall заявив, що їхні заводи в Україні добре захищені

Німецький концерн Rheinmetall заявив про надійний захист своїх виробничих потужностей в Україні у відповідь на погрози росії. Компанія планує відкрити чотири військові заводи, включаючи виробництво БМП Lynx та систем ППО.