Український завод почав виробляти стволи для M777, Archer та інших іноземних артсистем
Київ • УНН
Краматорський завод освоїв випуск артилерійських стволів калібрів до 155 мм. Підприємство постачає їх для M777, Archer, Krab та інших систем.
Краматорський завод важкого верстатобудування, відомий як виробник САУ "Богдана", освоїв випуск артилерійських стволів для українських та іноземних систем різних калібрів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Наразі підприємство виготовляє стволи калібру 25 мм, 30 мм, 35 мм, 105 мм, 122 мм та 155 мм. При цьому технологічні можливості заводу дозволяють працювати з калібрами до 203 мм, однак конкретна номенклатура залежить від державного замовлення.
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КЗВВ співпрацює зі 105 європейськими компаніями, серед яких Rheinmetall, KNDS, Leonardo та BAE Systems. Український виробник наголошує, що не копіює іноземні зразки, а працює на основі ліцензійних угод.
Стволи для M777, Archer і Krab
BAE Systems замовляє в українського підприємства стволи для артилерійських систем M777, AS-90, L119, FH-70, Krab та Archer. У Defense Express зазначають, що це свідчить про суттєве зростання можливостей української оборонної промисловості, яка ще близько 10 років тому не мала досвіду масового виробництва артилерії.
Крім того, саме КЗВВ, за даними видання, відповідає за локалізацію в Україні виробництва 105-мм легкої гаубиці L119. Також Defense Express припускає, що підприємство може бути партнером BAE Systems, якому передали виготовлені у Великій Британії заготовки для артилерійських стволів.
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