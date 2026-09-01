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Повітряні сили натякнули на нову модернізацію українських Су-25 – Defense Express назвав можливий варіант

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Повітряні сили натякнули на нову модернізацію Су-25. Defense Express припускає інтеграцію авіабомби «Вирівнювач».

Повітряні сили натякнули на нову модернізацію українських Су-25 – Defense Express назвав можливий варіант

Повітряні сили ЗСУ дали зрозуміти, що українські штурмовики Су-25 можуть отримати чергове оновлення з інтеграцією нового авіаційного озброєння. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

На можливу модернізацію натякнув командувач авіації Повітряних сил ЗСУ полковник Олександр Дяків. За його словами, для Су-25 уже є нові напрацювання.

Цей літак, який стоїть зараз у мене за спиною, мій рідний літак, він ще себе покаже. У нас є задуми, у нас є розробки і ми працюємо над цим. У нас є сюрпризи для наших сусідів

– сказав Дяків.

Конкретних деталей можливого оновлення у Повітряних силах поки не розкривають. Водночас у Defense Express припускають, що йдеться, зокрема, про можливу інтеграцію української керованої авіабомби "Вирівнювач".

Наразі серед можливих носіїв "Вирівнювача" називали МіГ-29, Су-24 та Су-27, тоді як Су-25 у цьому переліку не фігурував.

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Видання нагадує, що потенціал Су-25 для модернізації залишається значним. Як приклад наводиться азербайджанський Су-25ML, для якого передбачили інтеграцію турецьких крилатих ракет SOM-B1 із дальністю до 250 км.

Українські Су-25 уже проходили подібне оновлення у 2024 році – тоді до їхнього озброєння інтегрували французькі керовані авіабомби AASM Hammer. Тому нинішні заяви можуть свідчити саме про підготовку наступного етапу модернізації цих штурмовиків.

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Степан Гафтко

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