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Воздушные силы намекнули на новую модернизацию украинских Су-25 — Defense Express назвал возможный вариант

Киев • УНН

 • 2328 просмотра

Воздушные силы намекнули на новую модернизацию Су-25. Defense Express предполагает интеграцию авиабомбы «Выравниватель».

Воздушные силы намекнули на новую модернизацию украинских Су-25 — Defense Express назвал возможный вариант

Военно-воздушные силы ВСУ дали понять, что украинские штурмовики Су-25 могут получить очередное обновление с интеграцией нового авиационного вооружения. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

На возможную модернизацию намекнул командующий авиацией Воздушных сил ВСУ полковник Александр Дякив. По его словам, для Су-25 уже есть новые наработки.

Этот самолёт, который сейчас стоит у меня за спиной, мой родной самолёт, он ещё себя покажет. У нас есть замыслы, у нас есть разработки, и мы работаем над этим. У нас есть сюрпризы для наших соседей

– сказал Дякив.

Конкретных деталей возможного обновления в Воздушных силах пока не раскрывают. В то же время в Defense Express предполагают, что речь идёт, в частности, о возможной интеграции украинской управляемой авиабомбы «Выравниватель».

В настоящее время среди возможных носителей «Выравнивателя» называли МиГ-29, Су-24 и Су-27, тогда как Су-25 в этом перечне не фигурировал.

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Издание напоминает, что потенциал Су-25 для модернизации остаётся значительным. В качестве примера приводится азербайджанский Су-25ML, для которого предусмотрена интеграция турецких крылатых ракет SOM-B1 с дальностью до 250 км.

Украинские Су-25 уже проходили подобное обновление в 2024 году – тогда в их вооружение интегрировали французские управляемые авиабомбы AASM Hammer. Поэтому нынешние заявления могут свидетельствовать именно о подготовке следующего этапа модернизации этих штурмовиков.

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Степан Гафтко

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