Воздушные силы намекнули на новую модернизацию украинских Су-25 — Defense Express назвал возможный вариант
Киев • УНН
Воздушные силы намекнули на новую модернизацию Су-25. Defense Express предполагает интеграцию авиабомбы «Выравниватель».
Военно-воздушные силы ВСУ дали понять, что украинские штурмовики Су-25 могут получить очередное обновление с интеграцией нового авиационного вооружения. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
На возможную модернизацию намекнул командующий авиацией Воздушных сил ВСУ полковник Александр Дякив. По его словам, для Су-25 уже есть новые наработки.
Этот самолёт, который сейчас стоит у меня за спиной, мой родной самолёт, он ещё себя покажет. У нас есть замыслы, у нас есть разработки, и мы работаем над этим. У нас есть сюрпризы для наших соседей
Конкретных деталей возможного обновления в Воздушных силах пока не раскрывают. В то же время в Defense Express предполагают, что речь идёт, в частности, о возможной интеграции украинской управляемой авиабомбы «Выравниватель».
В настоящее время среди возможных носителей «Выравнивателя» называли МиГ-29, Су-24 и Су-27, тогда как Су-25 в этом перечне не фигурировал.
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Издание напоминает, что потенциал Су-25 для модернизации остаётся значительным. В качестве примера приводится азербайджанский Су-25ML, для которого предусмотрена интеграция турецких крылатых ракет SOM-B1 с дальностью до 250 км.
Украинские Су-25 уже проходили подобное обновление в 2024 году – тогда в их вооружение интегрировали французские управляемые авиабомбы AASM Hammer. Поэтому нынешние заявления могут свидетельствовать именно о подготовке следующего этапа модернизации этих штурмовиков.
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