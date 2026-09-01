Воздушные силы намекнули на новую модернизацию украинских Су-25 — Defense Express назвал возможный вариант

Военно-воздушные силы ВСУ дали понять, что украинские штурмовики Су-25 могут получить очередное обновление с интеграцией нового авиационного вооружения. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

На возможную модернизацию намекнул командующий авиацией Воздушных сил ВСУ полковник Александр Дякив. По его словам, для Су-25 уже есть новые наработки.

Этот самолёт, который сейчас стоит у меня за спиной, мой родной самолёт, он ещё себя покажет. У нас есть замыслы, у нас есть разработки, и мы работаем над этим. У нас есть сюрпризы для наших соседей