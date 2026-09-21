Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях
Киев • УНН
После подсчёта 23,39% протоколов «Единая Россия» набирает 57,02%. На выборах сообщали о вбросах бюллетеней и давлении на наблюдателей.
В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, по предварительным данным российского ЦИК, «Единая Россия» набирает 57,02% голосов после обработки 23,39% протоколов. Выборы проходили на фоне сообщений о вбросах бюллетеней, проблемах с работой наблюдателей и случаях, когда избиратели заявляли, что кто-то уже проголосовал вместо них, пишет УНН.
Детали
По предварительным результатам, в Госдуму проходят 5 партий. КПРФ набирает 13,96%, ЛДПР — 9,34%, «Новые люди» — 7,98%, «Справедливая Россия» — 5,18%. Окончательные результаты должны объявить не ранее 25 сентября.
Заявленная явка превысила 56%. По данным дистанционного электронного голосования, «Единая Россия» получила 49,06%, «Новые люди» — 15,42%, а КПРФ — 12,26%. В то же время явка на федеральной платформе электронного голосования, по данным российского Минцифры, составила 90,87%.
Сообщения о нарушениях
В ряде регионов поступали сообщения о возможных нарушениях. В частности, в Марий Эл зафиксировали вероятный вброс бюллетеней, а в Перми сообщали о сейф-пакете без подписей и печатей, в котором 100% голосов были отданы за «Единую Россию»
В Санкт-Петербурге и других регионах сообщали о задержаниях наблюдателей от партии «Яблоко». В Москве один из избирателей заявил, что после прибытия на участок обнаружил, что от его имени уже проголосовали.
Другие нарушения
Глава российского ЦИК Элла Памфилова при этом заявила лишь о 3 попытках вброса бюллетеней по всей стране. Она также утверждала, что оппозиция якобы планировала закидать избирательные участки яблоками.
В Екатеринбурге полицию вызвали из-за яблока на столе одного из наблюдателей. По его словам, правоохранители изъяли фрукт после того, как председатель участковой комиссии расценил его как «незаконную агитацию».
Эти выборы в Госдуму стали первыми после начала полномасштабной войны России против Украины. Reuters отмечает, что значительную часть антивоенных кандидатов к участию не допустили, а политическая среда в России остается жестко контролируемой властями.
В РФ завершились выборы в Госдуму: «Единая Россия» и ещё 4 партии преодолевают барьер20.09.26, 22:02 • 18649 просмотров