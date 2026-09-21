Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях

$44.6651.24
ukenru
23:56 • 3122 просмотра
Сикорский сообщил, сколько мощностей РФ уничтожила Украина, и пригрозил россиянам самолётамиVideo
22:57 • 6936 просмотра
Европейские разведки предупредили о возможных действиях России против НАТО уже в течение нескольких месяцев
22:32 • 7142 просмотра
Выборы в Госдуму, обработана половина протоколов: результаты и первые реакции лидеров партий
22:16 • 6558 просмотра
Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах с США, остались 1–2 ключевых вопроса — Axios
20:45 • 12191 просмотра
Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в телефонном разговоре — Axios
18:46 • 20940 просмотра
"Мирный трек — это приоритет №1": Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке
Эксклюзив
20 сентября, 16:31 • 24161 просмотра
БПЛА РФ попал в склад «Эко-маркета» в Киевской области — фоторепортажPhoto
Эксклюзив
20 сентября, 15:43 • 19768 просмотра
Астрологический прогноз на 21–27 сентября: Солнце перейдёт в Весы, а неделя завершится полнолунием в Овне
20 сентября, 12:26 • 22572 просмотра
Удары рф остановили заводы, производившие 90% стали Украины, - Financial Times
Эксклюзив
20 сентября, 09:46 • 27118 просмотра
Астропрогноз на неделю 21–27 сентября: осеннее равноденствие и полнолуние
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0м/с
75%
748мм
Популярные новости
Раскрыт "конвертационный центр" с финансовыми операциями на сумму более 23 млрд гривен - Офис генпрокурораPhotoVideo20 сентября, 14:41 • 5702 просмотра
На премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вылили вино во время праздникаVideo20 сентября, 14:59 • 15778 просмотра
На фронте погиб бывший политзаключённый кремля Николай Карпюк20 сентября, 16:14 • 7994 просмотра
В РФ завершились выборы в Госдуму: «Единая Россия» и ещё 4 партии преодолевают барьер19:02 • 18634 просмотра
Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях21:37 • 4780 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 64961 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 83654 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 59092 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 73393 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 67629 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марк Карни
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Нью-Йорк
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto00:06 • 458 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса23:06 • 1384 просмотра
Кристин Тейлор рассказала, как в 90-х её ограбили под дулом пистолета22:05 • 2206 просмотра
Звёзды Голливуда собрались в Малибу на церемонии памяти Хайден Панеттьери21:05 • 3822 просмотра
Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сниматься с ним в новом фильме19 сентября, 10:49 • 33531 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фильм
Сериал
Фокс Ньюс
Facebook

Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях

Киев • УНН

 • 4794 просмотра

После подсчёта 23,39% протоколов «Единая Россия» набирает 57,02%. На выборах сообщали о вбросах бюллетеней и давлении на наблюдателей.

Выборы в Госдуму: пропутинская «Единая Россия» набирает более 57% на фоне сообщений о нарушениях

В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, по предварительным данным российского ЦИК, «Единая Россия» набирает 57,02% голосов после обработки 23,39% протоколов. Выборы проходили на фоне сообщений о вбросах бюллетеней, проблемах с работой наблюдателей и случаях, когда избиратели заявляли, что кто-то уже проголосовал вместо них, пишет УНН.

Детали

По предварительным результатам, в Госдуму проходят 5 партий. КПРФ набирает 13,96%, ЛДПР — 9,34%, «Новые люди» — 7,98%, «Справедливая Россия» — 5,18%. Окончательные результаты должны объявить не ранее 25 сентября.

Заявленная явка превысила 56%. По данным дистанционного электронного голосования, «Единая Россия» получила 49,06%, «Новые люди» — 15,42%, а КПРФ — 12,26%. В то же время явка на федеральной платформе электронного голосования, по данным российского Минцифры, составила 90,87%.

Сообщения о нарушениях

В ряде регионов поступали сообщения о возможных нарушениях. В частности, в Марий Эл зафиксировали вероятный вброс бюллетеней, а в Перми сообщали о сейф-пакете без подписей и печатей, в котором 100% голосов были отданы за «Единую Россию»

В Санкт-Петербурге и других регионах сообщали о задержаниях наблюдателей от партии «Яблоко». В Москве один из избирателей заявил, что после прибытия на участок обнаружил, что от его имени уже проголосовали.

Другие нарушения

Глава российского ЦИК Элла Памфилова при этом заявила лишь о 3 попытках вброса бюллетеней по всей стране. Она также утверждала, что оппозиция якобы планировала закидать избирательные участки яблоками.

В Екатеринбурге полицию вызвали из-за яблока на столе одного из наблюдателей. По его словам, правоохранители изъяли фрукт после того, как председатель участковой комиссии расценил его как «незаконную агитацию».

Эти выборы в Госдуму стали первыми после начала полномасштабной войны России против Украины. Reuters отмечает, что значительную часть антивоенных кандидатов к участию не допустили, а политическая среда в России остается жестко контролируемой властями.

В РФ завершились выборы в Госдуму: «Единая Россия» и ещё 4 партии преодолевают барьер20.09.26, 22:02 • 18649 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Reuters
Украина