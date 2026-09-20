Почти 900 случаев сексуального насилия со стороны рф - МИД Украины ответил на доклад ООН

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на новый доклад ООН, в котором говорится о том, что российские военные изнасиловали почти 900 украинских гражданских лиц и военнопленных. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

С начала полномасштабного вторжения россии российские военные совершили почти 900 задокументированных актов сексуального насилия против украинских гражданских лиц и военнопленных, говорится в новом докладе ООН. Среди пострадавших - 16 детей, младшему из которых было всего четыре года. Сексуальное насилие и изнасилования используются как оружие войны

По информации министерства, речь идет только о тех случаях, о которых сообщили и которые удалось задокументировать. Однако реальное количество может быть значительно выше, поскольку многие пострадавшие молчат из-за опасений стигматизации.

россия продолжает игнорировать призывы международных институтов предотвращать сексуальное насилие, совершенное ее военнослужащими и сотрудниками фсб, а также расследовать такие преступления и привлекать виновных к ответственности. Это лишь подтверждает правильность решения включить российские вооруженные силы в так называемый "список позора" Генерального секретаря ООН. Эти военные преступления требуют еще более решительного ответа. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности, а пострадавшие - получить справедливость