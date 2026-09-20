Зеленский подтвердил атаку на важный объект нефтяной промышленности в московском регионе
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о поражении нефтяного предприятия и логистического объекта рф в московском регионе. Атаку осуществили украинские дальнобойные средства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью в Московском регионе украинские воины поразили одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики агрессора. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину", – заявил президент
Согласно приведенным данным, во время операции применили: FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламинго", "Січень", Pelican.
"Благодарю наших воинов за меткость: СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СВР. Также были применены санкции против предприятия в Воронежском регионе. Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. На столе есть шаги для деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Благодарю всех, кто усиливает украинскую дальнобойность. Благодарен каждому, кто дополняет наши дальнобойные ответы санкционными ответами. Слава Украине!", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним
Украинские БПЛА FP-1 поразили московский НПЗ, где вспыхнул пожар. Также дроны уничтожили складской комплекс в Подмосковье.