Силы обороны уничтожили дронами складской комплекс в Подмосковье — Fire Point
Киев • УНН
По информации Fire Point, Силы обороны дронами FP-1 поразили складской комплекс в Подмосковье. Предварительно, горят склады компании "Современные Складские Технологии".
Силы обороны дронами FP-1 уничтожили очередной складской комплекс в Подмосковье. Об этом сообщает украинская оборонная компания Fire Point, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что предварительно горят склады компании «Современные Складские Технологии».
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Напомним
Ночью 20 сентября OSINT-каналы сообщили об атаках дронов в Московской области, Воронеже и Рязани. Среди задействованных БПЛА заметили тяжелые ударные аппараты FP-1.
Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ, если партнеры обеспечат то же самое со стороны Москвы — Зеленский14.09.26, 19:22 • 16500 просмотров