Дрон пограничников поразил российскую РЛС "Небо-У" стоимостью 100 млн долларов
Киев • УНН
Бойцы подразделения "Феникс" одним попаданием вывели из строя российскую РЛС "Небо-У". Её ориентировочная стоимость —- 100 млн долларов.
Бойцы подразделения "Феникс" Государственной пограничной службы Украины поразили дроном российскую радиолокационную станцию "Небо-У", ориентировочная стоимость которой составляет 100 млн долларов США. Об этом пресс-служба подразделения сообщила в Telegram, передает УНН.
Детали
Пилоты пограничного подразделения "Феникс" обнаружили в тылу противника радиолокационную станцию "Небо-У". И вместе с соседними подразделениями начали на нее охоту. В результате дорогостоящая станция выведена из строя, а пилотам "Феникса" для этого понадобилось всего одно точное попадание
Дополнительно
российская радиолокационная станция "Небо-У" (55Ж6У) - это мобильная РЛС метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей на больших расстояниях.
Она может эффективно видеть цели на большой дальности и обнаруживать станции противника. Ориентировочная стоимость составляет около 100 миллионов долларов США.
Напомним
Украинские дальнобойные удары и удары средней дальности по российским военным и топливным объектам наносят рф миллиардные убытки.