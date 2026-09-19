Удары на тысячу километров вглубь РФ: в Минобороны рассказали, как дипстрайки истощают военную машину РФ
Киев • УНН
Украина за неделю поразила НПЗ, аэродром и военную авиацию РФ. Минобороны заявило о миллиардных убытках для российской военной машины.
Украинские дальнобойные удары и удары средней дальности по российским военным объектам и объектам топливной инфраструктуры наносят рф миллиардные убытки. Это сокращает ресурсы, которые россия могла бы потратить на ракеты, дроны, военную технику и наёмников, сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Только в течение последней недели Силы обороны нанесли удары по десяткам объектов противника, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям и военной авиации.
Одной из целей стал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в ярославской области, примерно в 1000 км от украинской границы. В Минобороны отметили, что это один из 5 крупнейших НПЗ россии и ключевой поставщик топлива для западной группировки российских войск.
Под ударами оказались НПЗ и военный аэродром
Силы обороны также поразили резервуары и технологические мощности НПЗ "Славянский" и "ТАНЕКО", которые производят авиационный керосин и бензин.
На Сызранском НПЗ в самарской области после попадания возник пожар. По данным Минобороны, поражены установка первичной переработки нефти и резервуарный парк.
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На военном аэродроме "Ростов-на-Дону (Центральный)" украинские силы поразили 3 транспортных самолёта Ан-12 и Ан-25, а также 3 вертолёта. Там также зафиксировали детонацию боекомплекта.
В Минобороны заявили, что Украина продолжает системно уничтожать материальную базу, обеспечивающую ведение россией войны.
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