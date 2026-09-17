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В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT

Киев • УНН

 • 2656 просмотра

Пожар вспыхнул на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» после атаки дронов, утверждает OSINT-аналитик ASTRA. Завод перерабатывает 15 млн тонн нефти ежегодно.

В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT

В российском Ярославле в ночь на 17 сентября после атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС», который входит в пятёрку крупнейших НПЗ России. Место пожара по фотографиям очевидцев установил OSINT-аналитик ASTRA, пишет УНН.

Детали

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ночью объявил об опасности БПЛА и заявил об отражении украинской атаки. Часть трассы М-8 на выезде из Ярославля в направлении Москвы перекрыли, а маршруты общественного транспорта изменили.

В то же время российские власти официально не сообщали о последствиях атаки. По результатам геолокации опубликованных очевидцами кадров ASTRA утверждает, что пожар возник именно на территории НПЗ «Славнефть-ЯНОС».

Один из крупнейших НПЗ России

Предприятие перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, а также смазочные материалы, битум, сжиженные газы и мазут.

В 2026 году на предприятии уже как минимум 8 раз фиксировали пожары после атак — 28 марта, 26 апреля, 8 и 22 мая, 6 и 16 июля, 6 и 28 августа.

Во время массированной атаки на Ярославль 28 августа, по данным губернатора области, погиб 1 человек, ещё 27 пострадали.

В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на территории военного аэродрома — OSINT17.09.26, 03:37 • 8518 просмотров

Степан Гафтко

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