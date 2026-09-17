россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами — мониторы сообщают как минимум о 12 ракетах

В ночь на 17 сентября российские войска осуществили массированную ракетную атаку на Киев с применением баллистического оружия. По данным мониторинговых каналов, по столице могли выпустить не менее 12 ракет, пишет УНН.

Детали

Первые сообщения о пусках ракет в направлении Киева начали поступать около 2:10. Впоследствии мониторы неоднократно фиксировали новые пуски баллистических ракет, в частности из района Брянска.

Также сообщалось о взлёте российского МиГ-31К и пуске ракеты "Кинжал". Около 2:26 самолёт совершил посадку, однако угроза применения баллистического оружия сохранялась.

Последствия атаки

По предварительным сообщениям мониторинговых каналов, после ракетного удара на левом берегу Киева возникли проблемы с водоснабжением.

Официальной информации о точном количестве выпущенных по столице ракет, их типе и последствиях атаки пока нет.

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