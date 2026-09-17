россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами — мониторы сообщают как минимум о 12 ракетах
Киев • УНН
В ночь на 17 сентября Киев атаковали баллистическими ракетами, мониторы насчитали как минимум 12 пусков. На левом берегу возникли проблемы с водоснабжением.
В ночь на 17 сентября российские войска осуществили массированную ракетную атаку на Киев с применением баллистического оружия. По данным мониторинговых каналов, по столице могли выпустить не менее 12 ракет, пишет УНН.
Детали
Первые сообщения о пусках ракет в направлении Киева начали поступать около 2:10. Впоследствии мониторы неоднократно фиксировали новые пуски баллистических ракет, в частности из района Брянска.
Также сообщалось о взлёте российского МиГ-31К и пуске ракеты "Кинжал". Около 2:26 самолёт совершил посадку, однако угроза применения баллистического оружия сохранялась.
Последствия атаки
По предварительным сообщениям мониторинговых каналов, после ракетного удара на левом берегу Киева возникли проблемы с водоснабжением.
Официальной информации о точном количестве выпущенных по столице ракет, их типе и последствиях атаки пока нет.
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