В Одессе в результате удара российских оккупантов по многоэтажному дому пострадали три человека, среди них — трёхлетний ребёнок

В результате очередной вражеской атаки на Одессу ранения получили по меньшей мере три гражданских лица. Среди пострадавших зафиксирован трёхлетний ребёнок, которому вместе с другими потерпевшими врачи оказывают неотложную помощь. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

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Российские войска во время воздушной тревоги нанесли удар по девятиэтажному жилому дому города. По уточнённым данным местных властей, медики оперативно осматривают всех пострадавших и проводят необходимые терапевтические мероприятия.

Уже известно о трёх пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Среди них — трёхлетний ребёнок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь — отметил в своём сообщении Лысак.

Непосредственно на месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных подразделений и городские коммунальные службы. Для координации действий и оказания первоочередной поддержки жителям повреждённого дома в районе атаки уже развернули работу оперативного штаба.

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