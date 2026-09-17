В Шосткинском районе российский дрон атаковал гражданских на дороге, ранены 3 человека

В Шосткинском районе Сумской области российский беспилотник атаковал гражданских, в результате чего ранения получили 3 человека. Об этом сообщила Шосткинская районная военная администрация, пишет УНН.

Детали

Атака произошла 16 сентября около 20:00 на дороге между Хутором-Михайловским и Ямполем.

Ранения получили 78-летний мужчина, а также женщины в возрасте 71 и 56 лет. Всех пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.

Жителей приграничья призвали быть осторожными

В Шосткинской РВА призвали жителей приграничных общин по возможности воздерживаться от поездок по дорогам, которые проходят через опасные участки.

Пострадавшим в медицинском учреждении оказывают необходимую помощь.

В Киеве вражеский дрон попал в здание вуза, есть повреждения