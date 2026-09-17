В Шосткинском районе российский дрон атаковал гражданских на дороге, ранены 3 человека
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал гражданских на дороге между Хутором-Михайловским и Ямполем. Ранены три человека.
В Шосткинском районе Сумской области российский беспилотник атаковал гражданских, в результате чего ранения получили 3 человека. Об этом сообщила Шосткинская районная военная администрация, пишет УНН.
Детали
Атака произошла 16 сентября около 20:00 на дороге между Хутором-Михайловским и Ямполем.
Ранения получили 78-летний мужчина, а также женщины в возрасте 71 и 56 лет. Всех пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.
Жителей приграничья призвали быть осторожными
В Шосткинской РВА призвали жителей приграничных общин по возможности воздерживаться от поездок по дорогам, которые проходят через опасные участки.
Пострадавшим в медицинском учреждении оказывают необходимую помощь.
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