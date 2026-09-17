На Шосткинщині російський дрон атакував цивільних на дорозі, поранені 3 людини
Київ • УНН
російський безпілотник атакував цивільних на дорозі між Хутором-Михайлівським і Ямполем. Поранено трьох людей.
У Шосткинському районі Сумської області російський безпілотник атакував цивільних, унаслідок чого поранення отримали 3 людини. Про це повідомила Шосткинська районна військова адміністрація, пише УНН.
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Атака сталася 16 вересня близько 20:00 на дорозі між Хутором-Михайлівським та Ямполем.
Поранення отримали 78-річний чоловік, а також жінки віком 71 та 56 років. Усіх постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями.
Жителів прикордоння закликали бути обережними
У Шосткинській РВА закликали жителів прикордонних громад за можливості утримуватися від поїздок дорогами, які проходять через небезпечні ділянки.
Постраждалим у медичному закладі надають необхідну допомогу.
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