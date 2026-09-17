На Шосткинщині російський дрон атакував цивільних на дорозі, поранені 3 людини

У Шосткинському районі Сумської області російський безпілотник атакував цивільних, унаслідок чого поранення отримали 3 людини. Про це повідомила Шосткинська районна військова адміністрація, пише УНН.

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Атака сталася 16 вересня близько 20:00 на дорозі між Хутором-Михайлівським та Ямполем.

Поранення отримали 78-річний чоловік, а також жінки віком 71 та 56 років. Усіх постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями.

Жителів прикордоння закликали бути обережними

У Шосткинській РВА закликали жителів прикордонних громад за можливості утримуватися від поїздок дорогами, які проходять через небезпечні ділянки.

Постраждалим у медичному закладі надають необхідну допомогу.

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