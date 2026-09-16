У Києві ворожий дрон влучив у будівлю вишу, є пошкодження
Київ • УНН
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад і вікна чотириповерхового вишу. Загоряння на 5 кв. м ліквідували, жертв немає.
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю навчального закладу, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як повідомили рятувальники, пошкоджено фасад та скління 4-поверхової будівлі вищого навчального закладу в Голосіївському районі.
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Незначне загоряння на площі 5 кв. м. ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
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