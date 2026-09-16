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У Києві ворожий дрон влучив у будівлю вишу, є пошкодження

Київ • УНН

 • 7390 перегляди

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад і вікна чотириповерхового вишу. Загоряння на 5 кв. м ліквідували, жертв немає.

У Києві ворожий дрон влучив у будівлю вишу, є пошкодження

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю навчального закладу, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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Як повідомили рятувальники, пошкоджено фасад та скління 4-поверхової   будівлі  вищого навчального закладу в Голосіївському районі.

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Незначне загоряння на площі 5 кв. м. ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

росія знищила склад Фундації Олени Зеленської у Києві16.09.26, 20:57 • 2296 переглядiв

Антоніна Туманова

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