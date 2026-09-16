росія знищила склад Фундації Олени Зеленської у Києві

Армія рф вдарила по складу Фундації Олени Зеленської у Києві, внаслідок чого була знищена гуманітарна допомога - генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання. Про це йдеться у заяві Фундації, передає УНН.

Сьогодні вранці внаслідок російської атаки був повністю знищений наш склад в Києві. Він вигорів вщент. Найважливіше - ніхто з людей не постраждав. На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб - йдеться у повідомленні.

Серед знищеного - генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України.

Через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося. Перепрошуємо тих, хто на неї чекає.

Нагадаємо

Внаслідок атаки на Київ було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії "Квартал 95".