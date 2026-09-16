росія знищила склад з реквізитом студії “Квартал 95”

Внаслідок атаки на Київ було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії "Квартал 95". Про це студія повідомила у Facebook, передає УНН.

Внаслідок чергової атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит нашої студії. Разом із ним ми втратили велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом двадцяти років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів - йдеться у повідомленні.

У студії зазначив, що ніхто з людей не постраждав. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Нагадаємо

У Києві помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на столицю. Чоловік був госпіталізований у тяжкому стані. Наразі також відомо про 8 постраждалих.