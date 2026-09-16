Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами

Американський актор Джон Гемм та його дружина Анна Оцеола очікують на першу спільну дитину. 38-річна акторка вперше продемонструвала вагітність на червоній доріжці церемонії "Еммі-2026", повідомляє E! News, пише УНН.

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Пара з'явилася разом на церемонії 14 вересня в Лос-Анджелесі. Оцеола позувала у чорно-білій сукні, тримаючи руку на помітно округлому животі, тоді як Гемм обрав класичний чорний смокінг.

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Для подружжя це буде перша дитина. Гемм та Оцеола познайомилися у 2015 році на знімальному майданчику серіалу "Божевільні", а в червні 2023 року одружилися.

Гемм раніше говорив, що хоче дітей

Ще у 2024 році актор розповідав, що сподівається на поповнення в родині та усвідомлює, що стане батьком у доволі зрілому віці.

Сподіваюся, це перетвориться на дітей. Я буду старим татом, але так воно і є. Це може бути добре. Побачимо – говорив Гемм.

Раніше актор також зізнавався, що протягом багатьох років не розглядав шлюб і дітей як обов'язкову частину свого життя. За його словами, стосунки з Оцеолою змінили його погляди на сім'ю та власне майбутнє.

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