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Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами

Киев • УНН

 • 27575 просмотра

Жена Джона Хэмма Анна Оцеола впервые продемонстрировала беременность на красной дорожке «Эмми-2026». Для супругов это будет первый ребенок.

Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами

Американский актер Джон Хэмм и его жена Анна Осеола ожидают первого общего ребенка. 38-летняя актриса впервые продемонстрировала беременность на красной дорожке церемонии «Эмми-2026», сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Пара появилась вместе на церемонии 14 сентября в Лос-Анджелесе. Осеола позировала в черно-белом платье, держа руку на заметно округлившемся животе, тогда как Хэмм выбрал классический черный смокинг.

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Для супругов это будет первый ребенок. Хэмм и Осеола познакомились в 2015 году на съемочной площадке сериала «Безумцы», а в июне 2023 года поженились.

Хэмм ранее говорил, что хочет детей

Еще в 2024 году актер рассказывал, что надеется на пополнение в семье и осознает, что станет отцом в довольно зрелом возрасте.

Надеюсь, это превратится в детей. Я буду старым папой, но так оно и есть. Это может быть хорошо. Посмотрим

— говорил Хэмм.

Ранее актер также признавался, что на протяжении многих лет не рассматривал брак и детей как обязательную часть своей жизни. По его словам, отношения с Осеолой изменили его взгляды на семью и собственное будущее.

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Степан Гафтко

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