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Польша усилит войска и развернет Patriot у границы с Украиной

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В Люблинском воеводстве расширят воинские подразделения и развернут дополнительную батарею Patriot. Количество воздушных операций над Украиной выросло в 15 раз.

Польша усилит войска и развернет Patriot у границы с Украиной

Польша существенно расширит воинские подразделения и развернет дополнительную систему ПВО Patriot в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio Lublin.

Детали

По его словам, в регионе планируется развитие подразделений 18-й механизированной дивизии, Авиационной академии в Демблине и базы вертолетов на территории аэропорта Свидника.

Люблинский район перенасыщен войсками, но таких подразделений будет больше

- отметил польский чиновник.

Он подчеркнул, что количество воздушных операций над Украиной возросло более чем в 15 раз.

"Это решение, мое решение и развертывание батареи Patriot, разработанные совместно с командирами, направлены на защиту Люблинского региона, обеспечение чувства безопасности, чтобы воздушное движение здесь, которое часто прерывается из-за тревог, было максимально безопасным, когда они происходят", - сказал Косиняк-Камыш.

Напомним

Минобороны Польши разработало законопроект для согласования управления обороной и более быстрого развертывания войск до введения военного положения.

Российские дроны над Украиной заставили Польшу обновить правила их сбития - вот что изменится01.10.26, 10:00 • 4743 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира
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Война в Украине
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