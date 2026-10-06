Польша усилит войска и развернет Patriot у границы с Украиной
Киев • УНН
В Люблинском воеводстве расширят воинские подразделения и развернут дополнительную батарею Patriot. Количество воздушных операций над Украиной выросло в 15 раз.
Польша существенно расширит воинские подразделения и развернет дополнительную систему ПВО Patriot в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio Lublin.
Детали
По его словам, в регионе планируется развитие подразделений 18-й механизированной дивизии, Авиационной академии в Демблине и базы вертолетов на территории аэропорта Свидника.
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Он подчеркнул, что количество воздушных операций над Украиной возросло более чем в 15 раз.
"Это решение, мое решение и развертывание батареи Patriot, разработанные совместно с командирами, направлены на защиту Люблинского региона, обеспечение чувства безопасности, чтобы воздушное движение здесь, которое часто прерывается из-за тревог, было максимально безопасным, когда они происходят", - сказал Косиняк-Камыш.
Напомним
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