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Financial Times

У Польщі готують закон про повну готовність держави на випадок війни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Міноборони Польщі розробило законопроєкт для узгодження управління обороною та швидшого розгортання військ до воєнного стану. Документ проходить консультації.

У Польщі готують закон про повну готовність держави на випадок війни - ЗМІ

У Польщі готують проєкт закону про повну готовність держави на випадок війни. Цей законопроєкт має на меті впорядкувати систему управління національною обороною та прискорити процес передислокації військ у критичні місця. Про це повідомляє Rzeczpospolita 2 жовтня, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Польщі, як повідомляється, розробило проєкт закону про готовність національної оборони. За даними видання, донедавна сама назва містила фразу "про оборонну готовність держави до війни". Наразі законопроєкт перебуває на стадії міжвідомчих консультацій.

У Міноборони країни підтвердили Rzeczpospolita, що робота над таким законопроєктом триває. Згідно з інформацією, метою є "зміцнення обороноздатності Республіки Польща, покращення співпраці між збройними силами та службами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптація чинних нормативних актів до сучасних загроз, зокрема гібридних, кібер- та дезінформаційних".

"Це підготовка держави до довоєнного періоду, про який прем'єр-міністр Туск говорив деякий час тому", – повідомило джерело, пов'язане з президентським центром. Він, як вказано, покликаний заповнити прогалину між функціонуванням держави в мирний час та формальним запровадженням воєнного стану.

Його метою також є "впорядкування організаційно-правових рішень та підвищення готовності органів державного управління до виконання завдань у стані постійної та повної оборонної готовності держави, зокрема шляхом уточнення обов'язків та компетенцій органів". Міністерство оборони Польщі зазначає, що наразі рішення щодо підготовки держави до оборони та функціонування системи управління державною обороною розпорошені в кількох постановах Ради Міністрів країни, виданих після ухвалення у країні закону про захист Вітчизни навесні 2022 року.

"Ця регуляторна модель ускладнює забезпечення регуляторної узгодженості та єдиного підходу до виконання оборонних завдань органами державного управління та іншими суб’єктами, що беруть участь у системі оборони держави. Ще однією суттєвою проблемою є обсяг питань, що наразі регулюються на рівні нормативних актів. Деякі чинні положення безпосередньо стосуються завдань, компетенцій та відповідальності органів державного управління та інших суб’єктів, які виконують оборонні завдання, що виправдовує їх регулювання законом", – вказали у Міноборони Польщі.

Мета закону - підвищення готовності державних установ до загрози війни

Законопроєкт має на меті впорядкувати систему управління державною обороною та покращити готовність державного управління до виконання завдань у стані постійної та повної оборонної готовності, тобто навіть до офіційного оголошення воєнного стану. Серед іншого, це дозволить раніше розгортання військ, включаючи союзні сили, пов'язати План оборонного реагування Польщі з Системою реагування НАТО (NATO Response System), а також підготувати інфраструктуру.

Закон також розширить кількість організацій, що беруть участь у системі постійної служби та системі управління національною обороною, врегулює правила роботи цивільних службовців на командних посадах з обмеженою відпусткою додому, внесе зміни до планування невоєнної оперативної діяльності, а також внесе зміни до документації щодо оборонних програм. Також будуть внесені поправки до правил навчання, оборонних курсів та проведення оборонних навчань.

За даними Міністерства оборони Польщі, "через складний законодавчий процес наразі невідомо, коли законопроєкт буде подано до Сейму". Висновки видання свідчать про те, що Бюро національної безпеки (BBN) також очікує подання такого законопроєкту.

Російські дрони над Україною змусили Польщу оновити правила їх збиття - ось що зміниться01.10.26, 10:00 • 4310 переглядiв

Юлія Шрамко

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