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Російські дрони над Україною змусили Польщу оновити правила їх збиття - ось що зміниться

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Польща з 1 жовтня запровадить спрощені процедури збиття сторонніх об’єктів у своєму небі. Рішення можна буде ухвалювати у тому числі за даними радарів.

Російські дрони над Україною змусили Польщу оновити правила їх збиття - ось що зміниться

Польща змінює свої процедури протиповітряної оборони через триваючі російські авіаудари по Україні. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш оголосив про повну готовність нових, спрощених процедур виявлення та збиття іноземних об'єктів у польському повітряному просторі, які набудуть чинності 1 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на Gazeta Prawna.

Нові процедури з 1 жовтня

Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш оголосив у середу, що нові військові процедури для спрощення виявлення та збиття сторонніх об'єктів у польському повітряному просторі готові. "1 жовтня – це завжди гарний час для впровадження процедур", – додав він.

Заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик розповів у понеділок про заплановані зміни до правил для польських пілотів, які беруть участь у місіях із захисту польського повітряного простору під час російських авіаударів в Україні. Він пояснив, що це, передусім, стосується зміни правил виявлення сторонніх літаючих об'єктів. Процедури мирного часу, які вимагають візуальної ідентифікації об'єкта перед його збиттям, будуть замінені так званою позитивною ідентифікацією.

Що таке позитивна ідентифікація?

Після зміни процедури пілот або його командир зможуть ухвалювати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами та іншими системами, або інформації, наданої українською стороною, яка регулярно стикається з ударами російських безпілотників та ракет.

На пресконференції в середу, коли міністра національної оборони Польщі запитали, коли набудуть чинності нові процедури, він оголосив, що отримав звіт від оперативного командувача генерала Іренеуша Новака, відповідального, серед іншого, за місії польських ВПС вздовж східного кордону, про те, що нові процедури повністю готові та наразі впроваджуються. "1 жовтня – це завжди гарний час не лише для початку навчального року, але й для впровадження нових процедур", – додав Косиняк-Камиш.

Впровадження на військовому рівні без законодавчих змін

На запитання, чи вимагають зміни в процедурах законодавчих змін, міністр національної оборони Польщі наголосив, що ні; вони впроваджуються на військовому рівні. Він наголосив, що це чіткі, "жорстко запрограмовані" процедури, встановлені командуванням, яких дотримуватимуться пілоти та інші солдати, залучені до протиповітряної оборони.

Згідно з чинними правилами, зокрема польським законом про захист державного кордону, оперативний командувач збройних сил відповідає за захист польського повітряного простору. Він контролює захист польського неба через Центр повітряних операцій. Як правило, оперативний командувач може ухвалити рішення про збиття стороннього об'єкта, який вторгся в польський повітряний простір; він також може уповноважити пілотів-винищувачів ухвалювати таке рішення.

Відмова від вимоги візуальної ідентифікації

Оголошена зміна процедури стосується методу ідентифікації стороннього об'єкта та скасування вимоги візуальної ідентифікації – тобто пілот-винищувач повинен підійти до "порушника" достатньо близько, щоб визначити, з яким типом об'єкта він має справу. Ця процедура, що діє в мирний час, передусім спрямована на мінімізацію ризику збиття, наприклад, цивільного літака, несправність якого перешкоджає ідентифікації та належному зв'язку з військовими.

Як стверджують представники Міністерства національної оборони Польщі, нинішня ситуація, за якої регулярно виникає ризик порушення польського кордону, вимагає адаптації процедур до нової реальності. "Досі ми не використовували такі можливості, оскільки вони зазвичай резервуються для умов стану війни або воєнного стану. Однак через загрозу. Оскільки Польща сьогодні щодня стикається з можливістю потрапляння дронів на нашу територію, ми повинні впровадити ці зміни на благо як пілотів, так і безпеки держави", – наголосив Томчик у понеділок.

білорусь допомагає російським дронам бити по Волині біля кордону з Польщею — ДПСУ30.09.26, 17:19 • 3130 переглядiв

Юлія Шрамко

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