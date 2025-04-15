Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.
Президент США прямує до Каліфорнії для оцінки збитків від лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Губернатор штату Гевін Ньюсом планує зустрітися з президентом для обговорення федеральної допомоги.
Новообраний президент США планує підписати понад 100 указів після вступу на посаду. Серед пріоритетів - масова депортація нелегалів, візит до Лос-Анджелеса та можливе відтермінування заборони TikTok.
Пожежники з Мексики приєднаються до 10 000 рятувальників для боротьби з пожежами в Лос-Анджелесі. Рішення підтримали президент Клаудія Шейнбаум та Національна рада цивільного захисту Мексики.
У Лос-Анджелесі вирують п'ять неконтрольованих лісових пожеж, які забрали життя 5 осіб. Стихія знищила понад 1000 будівель, залишила без світла мільйон будинків та змусила евакуювати 100 тисяч людей.
Лісові пожежі охопили район Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі, змусивши евакуювати 30 000 людей. Вогонь знищив понад 1173 га території, загрожуючи 13 000 будівель, включаючи будинки голлівудських зірок.
У Санта-Крус обвалилася частина пристані через сильне хвилювання океану з хвилями до 7,9 метра. Троє працівників міста впали у воду, але вижили з незначними травмами.
Неконтрольована лісова пожежа охопила не менше 8290 гектарів поблизу Лос-Анджелеса, знищивши 132 будинки. Через сильні вітри евакуйовано 400 будинків, пожежу локалізовано лише на 5%.
Прокурор Лос-Анджелеса рекомендував переглянути вирок братам Менендесам, засудженим за вбивство батьків у 1989 році. З'явилися нові докази про сексуальне насильство з боку їхнього батька.
Федеральний суддя заблокував новий закон Каліфорнії про ШІ, який міг змусити видалити діпфейк Камали Гарріс. Автор діпфейку подав позов, стверджуючи, що це сатира, захищена Першою поправкою.
Губернатор Каліфорнії підписав закон про обмеження смартфонів у школах до 2026 року. Мета - зменшити ризики психічних захворювань та покращити навчання учнів.
У Північній Каліфорнії вирують численні лісові пожежі, загрожуючи тисячам будинків. Губернатор оголосив надзвичайний стан у трьох округах, евакуйовано понад 3500 людей.
Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.