Гевін Ньюсом

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21111 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139638 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 127798 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129532 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127402 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129406 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193480 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76941 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164146 перегляди

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Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після січневих пожеж. Він включає будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.

Новини Світу • 12 квітня, 22:04 • 3013 перегляди

Трамп летить до Каліфорнії оглянути наслідки руйнівних пожеж

Президент США прямує до Каліфорнії для оцінки збитків від лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Губернатор штату Гевін Ньюсом планує зустрітися з президентом для обговорення федеральної допомоги.

Новини Світу • 24 січня, 20:09 • 30330 перегляди

Трамп розкрив перші кроки після інавгурації: від депортацій до TikTok

Новообраний президент США планує підписати понад 100 указів після вступу на посаду. Серед пріоритетів - масова депортація нелегалів, візит до Лос-Анджелеса та можливе відтермінування заборони TikTok.

Новини Світу • 19 січня, 11:03 • 85358 перегляди

Мексиканські пожежники відправилися до Каліфорнії для допомоги з ліквідацією лісових пожеж

Пожежники з Мексики приєднаються до 10 000 рятувальників для боротьби з пожежами в Лос-Анджелесі. Рішення підтримали президент Клаудія Шейнбаум та Національна рада цивільного захисту Мексики.

Новини Світу • 11 січня, 08:35 • 32921 перегляди

Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей: фотоподробиці

У Лос-Анджелесі вирують п'ять неконтрольованих лісових пожеж, які забрали життя 5 осіб. Стихія знищила понад 1000 будівель, залишила без світла мільйон будинків та змусила евакуювати 100 тисяч людей.

Суспільство • 9 січня, 02:05 • 29444 перегляди

30 тис. людей евакуйовують на тлі пожежі у районі проживання голлівудських зірок у США

Лісові пожежі охопили район Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі, змусивши евакуювати 30 000 людей. Вогонь знищив понад 1173 га території, загрожуючи 13 000 будівель, включаючи будинки голлівудських зірок.

Новини Світу • 8 січня, 06:54 • 26637 перегляди

Частина пристані обвалилася в Каліфорнії - троє людей впали у воду

У Санта-Крус обвалилася частина пристані через сильне хвилювання океану з хвилями до 7,9 метра. Троє працівників міста впали у воду, але вижили з незначними травмами.

Новини Світу • 24 грудня, 06:29 • 15744 перегляди

Масштабна лісова пожежа спалахнула біля Лос-Анджелеса: тисячі людей покинули домівки

Неконтрольована лісова пожежа охопила не менше 8290 гектарів поблизу Лос-Анджелеса, знищивши 132 будинки. Через сильні вітри евакуйовано 400 будинків, пожежу локалізовано лише на 5%.

Новини Світу • 8 листопада, 09:45 • 17025 перегляди

Брати Менендеси на крок ближче до виходу на волю. Їхня справа сколихнула США і стала основою серіалу Netflix

Прокурор Лос-Анджелеса рекомендував переглянути вирок братам Менендесам, засудженим за вбивство батьків у 1989 році. З'явилися нові докази про сексуальне насильство з боку їхнього батька.

Новини Світу • 25 жовтня, 15:03 • 15241 перегляди

Суддя заблокував новий закон Каліфорнії про штучний інтелект у справі про фейк Камали Гарріс

Федеральний суддя заблокував новий закон Каліфорнії про ШІ, який міг змусити видалити діпфейк Камали Гарріс. Автор діпфейку подав позов, стверджуючи, що це сатира, захищена Першою поправкою.

Новини Світу • 3 жовтня, 08:01 • 15123 перегляди

Каліфорнія прийняла закон про обмеження використання смартфонів у школах

Губернатор Каліфорнії підписав закон про обмеження смартфонів у школах до 2026 року. Мета - зменшити ризики психічних захворювань та покращити навчання учнів.

Новини Світу • 24 вересня, 03:34 • 44448 перегляди

Через численні лісові пожежі, у Каліфорнії тисячі людей змушені евакуюватися

У Північній Каліфорнії вирують численні лісові пожежі, загрожуючи тисячам будинків. Губернатор оголосив надзвичайний стан у трьох округах, евакуйовано понад 3500 людей.

Новини Світу • 27 липня, 16:45 • 27242 перегляди

Донори-демократи починають мобілізовуватися для збору грошей для Гарріс на випадок виходу Байдена з перегонів - Politico

Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.

Новини Світу • 20 липня, 12:27 • 25048 перегляди