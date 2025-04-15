Гевін Ньюсом

Донори-демократи починають мобілізовуватися для збору грошей для Гарріс на випадок виходу Байдена з перегонів - Politico

Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.