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The New York Times

"Може спричинити конфлікт": Трамп планує створити робочу групу для Олімпіади в Лос-Анджелесі

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Президент США планує створити робочу групу для літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Це може загострити відносини між Білим домом та місцевою владою після імміграційних рейдів.

"Може спричинити конфлікт": Трамп планує створити робочу групу для Олімпіади в Лос-Анджелесі

Президент США Дональд Трамп має намір оголосити про створення робочої групи з проведення літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Це може спричинити конфлікт між Білим домом і місцевою владою Лос-Анджелеса, повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Президент вважає для себе великою честю керувати цим глобальним спортивним видовищем під час свого другого терміну. Спорт - одна з найбільших пристрастей президента Трампа, і його спортивний досвід у поєднанні з неперевершеним досвідом гостинності зробить ці Олімпійські ігри найбільш захоплюючими та незабутніми в історії 

- заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

І хоча створення федеральним урядом робочої групи з підготовки до Олімпіади не є чимось незвичайним, цією ініціативою, здебільшого займаються силові структури - вони ж забезпечують громадську безпеку та захист, йдеться в публікації.

Якщо Трамп візьметься за реалізацію ініціативи, це може погіршити відносини між Білим домом та керівництвом штату і місцевими органами влади. Вони загострились ще в червні поточного року через імміграційні рейди, ініційовані адміністрацією президента США. У відповідь місцеві чиновники, починаючи від губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома і мера Лос-Анджелеса Карен Басс, вступили в словесну війну з президентом.

Відтоді серед мешканців регіону стали лунати заклики повністю скасувати Олімпійські ігри через імміграційні рейди з боку Трампа і його адміністрації, йдеться в публікації.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про будівництво нового бального залу вартістю 200 мільйонів доларів на території Білого дому.

Євген Устименко

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