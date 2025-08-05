"Може спричинити конфлікт": Трамп планує створити робочу групу для Олімпіади в Лос-Анджелесі
Київ • УНН
Президент США планує створити робочу групу для літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Це може загострити відносини між Білим домом та місцевою владою після імміграційних рейдів.
Президент США Дональд Трамп має намір оголосити про створення робочої групи з проведення літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Це може спричинити конфлікт між Білим домом і місцевою владою Лос-Анджелеса, повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
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Президент вважає для себе великою честю керувати цим глобальним спортивним видовищем під час свого другого терміну. Спорт - одна з найбільших пристрастей президента Трампа, і його спортивний досвід у поєднанні з неперевершеним досвідом гостинності зробить ці Олімпійські ігри найбільш захоплюючими та незабутніми в історії
І хоча створення федеральним урядом робочої групи з підготовки до Олімпіади не є чимось незвичайним, цією ініціативою, здебільшого займаються силові структури - вони ж забезпечують громадську безпеку та захист, йдеться в публікації.
Якщо Трамп візьметься за реалізацію ініціативи, це може погіршити відносини між Білим домом та керівництвом штату і місцевими органами влади. Вони загострились ще в червні поточного року через імміграційні рейди, ініційовані адміністрацією президента США. У відповідь місцеві чиновники, починаючи від губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома і мера Лос-Анджелеса Карен Басс, вступили в словесну війну з президентом.
Відтоді серед мешканців регіону стали лунати заклики повністю скасувати Олімпійські ігри через імміграційні рейди з боку Трампа і його адміністрації, йдеться в публікації.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про будівництво нового бального залу вартістю 200 мільйонів доларів на території Білого дому.