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Нью-Йорк Таймс

"Может вызвать конфликт": Трамп планирует создать рабочую группу для Олимпиады в Лос-Анджелесе

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Президент США планирует создать рабочую группу для летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это может обострить отношения между Белым домом и местными властями после иммиграционных рейдов.

"Может вызвать конфликт": Трамп планирует создать рабочую группу для Олимпиады в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о создании рабочей группы по проведению летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это может повлечь за собой конфликт между Белым домом и местными властями Лос-Анджелеса, сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Президент считает для себя большой честью руководить этим глобальным спортивным зрелищем во время своего второго срока. Спорт - одна из самых больших страстей президента Трампа, и его спортивный опыт в сочетании с непревзойденным опытом гостеприимства сделает эти Олимпийские игры самыми захватывающими и незабываемыми в истории 

- заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.

И хотя создание федеральным правительством рабочей группы по подготовке к Олимпиаде не является чем-то необычным, этой инициативой, в основном, занимаются силовые структуры - они же обеспечивают общественную безопасность и защиту, говорится в публикации.

Если Трамп возьмется за реализацию инициативы, это может ухудшить отношения между Белым домом и руководством штата и местными органами власти. Они обострились еще в июне текущего года из-за иммиграционных рейдов, инициированных администрацией президента США. В ответ местные чиновники, начиная от губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, вступили в словесную войну с президентом.

С тех пор среди жителей региона стали раздаваться призывы полностью отменить Олимпийские игры из-за иммиграционных рейдов со стороны Трампа и его администрации, говорится в публикации.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве нового бального зала стоимостью 200 миллионов долларов на территории Белого дома.

Евгений Устименко

спортполитикаНовости Мира
Каролин Ливитт
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Белый дом
Калифорния
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес