Президент США направляется в Калифорнию для оценки ущерба от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Губернатор штата Гэвин Ньюсом планирует встретиться с президентом для обсуждения федеральной помощи.
Новоизбранный президент США планирует подписать более 100 указов сразу после вступления в должность. Среди приоритетов - массовая депортация нелегальных иммигрантов и визит в Лос-Анджелес из-за пожаров.
Пожарные из Мексики присоединятся к 10 000 спасателей для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе. Решение поддержали президент Клаудия Шейнбаум и Национальный совет гражданской защиты Мексики.
В Лос-Анджелесе бушуют пять неконтролируемых лесных пожаров, которые унесли жизни 5 человек. Стихия уничтожила более 1000 зданий, оставила без света миллион домов и заставила эвакуировать 100 тысяч человек.
Лесные пожары охватили район Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе, заставив эвакуировать 30 000 человек. Огонь уничтожил более 1173 га территории, угрожая 13 000 зданий, включая дома голливудских звезд.
В Санта-Крус обвалилась часть пристани из-за сильного волнения океана с волнами до 7,9 метра. Трое работников города упали в воду, но выжили с незначительными травмами.
Неконтролируемый лесной пожар охватил не менее 8290 гектаров вблизи Лос-Анджелеса, уничтожив 132 дома. Из-за сильных ветров эвакуированы 400 домов, пожар локализован лишь на 5%.
Прокурор Лос-Анджелеса рекомендовал пересмотреть приговор братьям Менендесам, осужденным за убийство родителей в 1989 году. Появились новые доказательства о сексуальном насилии со стороны их отца.
Федеральный судья заблокировал новый закон Калифорнии об ИИ, который мог заставить удалить дипфейк Камалы Харрис. Автор дипфейка подал иск, утверждая, что это сатира, защищенная Первой поправкой.
Губернатор Калифорнии подписал закон об ограничении смартфонов в школах до 2026 года. Цель - уменьшить риски психических заболеваний и улучшить обучение учащихся.
В Северной Калифорнии бушуют многочисленные лесные пожары, угрожая тысячам домов. Губернатор объявил чрезвычайное положение в трех округах, эвакуированы более 3500 человек.
Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.