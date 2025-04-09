Гэвин Ньюсом

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26904 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар в Лос-Анджелесе унес жизни пяти человек: фотоподробности

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Часть пристани обвалилась в Калифорнии - три человека упали в воду

В Санта-Крус обвалилась часть пристани из-за сильного волнения океана с волнами до 7,9 метра. Трое работников города упали в воду, но выжили с незначительными травмами.

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Масштабный лесной пожар вспыхнул возле Лос-Анджелеса: тысячи людей покинули дома

Неконтролируемый лесной пожар охватил не менее 8290 гектаров вблизи Лос-Анджелеса, уничтожив 132 дома. Из-за сильных ветров эвакуированы 400 домов, пожар локализован лишь на 5%.

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Прокурор Лос-Анджелеса рекомендовал пересмотреть приговор братьям Менендесам, осужденным за убийство родителей в 1989 году. Появились новые доказательства о сексуальном насилии со стороны их отца.

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Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.

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