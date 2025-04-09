Гэвин Ньюсом

Доноры-демократы начинают мобилизоваться для сбора денег для Харрис на случай выхода Байдена из гонки - Politico

Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.